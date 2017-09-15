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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Ребко рассказал, что зарабатывает в «Арарате» меньше 500 тысяч рублей в месяц

сегодня, 13:37

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко рассказал о своей зарплате в московском клубе.

«Не стал искать новый клуб, но все понимали, что, наверное, команды не будет. Между собой решили доиграть и только перед матчем узнали, что „Арарат“ будет дальше существовать. Наш спонсор сообщил, что постарается исправить и что ищет выход из ситуации. И вот нашли, сказали, что нас не бросят. Всё, что обещали, выполнялось.

Я пришёл в „Арарат“, потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель — выйти в Премьер-Лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше. Я получаю в „Арарате“ меньше, чем в „Луче-Энергии“, сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:33
Я нИ понял, он жалуется? Или всё таки хвастается? Для втордива деньги замечательные...
Т34
сегодня в 15:03
Зарабатывают люди на предприятиях, а ты получаешь то, чему не соответствуешь. В шахту бы тебя на годик, чтобы ты знал где зарабатывают, а где получают.
Virtual Reminiscence .
сегодня в 15:03
Возмутительно-то как!
NEADEKVAT
сегодня в 15:01
Легкий доход от 0,5 млн/мес,требуется лишь ходьба пешком. Обращаться: втордив.
ARMENIAN ответил EvgenyS
сегодня в 14:51
EvgenyS:
Вот так бы получали пожарные, медики, полицейские. Футбол - это бизнес и причем уже давно.
учителей забыл)
Jum13 ответил MALOVAR
сегодня в 14:43
MALOVAR:
Леша ,но скоро ты еще получишь и по е.лу за свой подлый роток
    Санчо Панса
    сегодня в 14:40
    Ага, значит просто захотелось вернуться в Москву) Да, с Владивостока летать на матчи это не самое приятное занятие, Алексей! Экс-спартач в итоге вернулся в столицу.
    Skorp-winner
    сегодня в 14:35
    БЕДНЫЙ ТО КАКОЙ! ЧУТь МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЛЯМА В МЕСЯЦ В КОМАНДЕ 2 ДИВИЗИОНА! ДА ОНИ ТАМ СОВСЕМ @хУЕЛi, ПУСТЬ РОТ СВОЙ ЗАКРОЕТ ИЛИ ПРИДЕТСЯ ЕГО ЧЕМ -ТО ЗАПОЛНИТЬ! ГЫ-ГЫ
    MALOVAR
    сегодня в 14:29
    Леша ,но скоро ты еще получишь и по е.лу за свой подлый роток
    EvgenyS
    сегодня в 14:13
    Вот так бы получали пожарные, медики, полицейские.
    Футбол - это бизнес и причем уже давно.
    moralesoul
    сегодня в 14:11
    Для 2 дивизиона дофига!
    sir-5 ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 14:09
    ALBA BARCELONA 21:
    А что еще надо,люди просто сошли с ума. 500 для него мало.
    Справедливости ради,где он это написал??? Наоборот.
    sir-5 ответил Mr. Kovyl
    сегодня в 14:07
    Mr. Kovyl:
    Мы собираемся с мужиками каждый год играть с командами с области ( мини турнир ) , все за свой счет , даже проезд , а тут ему денег мало :)) Футбол нужно играть для удовольствия!
    Так ты любитель,а он-профессионал,воспитанный на утверждении,что "век футболиста короток".Поэтому все понимают это буквально так :Успей заработать любым способом,а больше ничего за душой иметь и не надо.Мол,в 28-38 лет активная жизнь закончилась. Поэтому ни образования,ни дальнейших планов на жизнь.Кроме трат.
    Адвокат 76
    сегодня в 14:06
    Однако не мало для ПФЛ.
    sir-5
    сегодня в 14:04
    Сегодня на ринг выходит экс-спартач,экс-много-ещё-чего,прекрасная красная тряпка для нашего коллективного кабана,великолепный А-лек-сей Ре-б-ко-оооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mr. Kovyl
    сегодня в 14:04
    Мы собираемся с мужиками каждый год играть с командами с области ( мини турнир ) , все за свой счет , даже проезд , а тут ему денег мало :))
    Футбол нужно играть для удовольствия!
    Billy Shears
    сегодня в 14:00
    Пора оказать помощь. Ведь голодает поди.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 13:55
    бедняга , на помойках небось питается ?
    mat73
    сегодня в 13:50
    Чтоб я так жил)))
    Faustello
    сегодня в 13:49
    И как на такие копейки жить? Мож скинемся а то с голоду помрёт?
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:48
    ХОРОШО ХОТЬ ЭКИПИРОВКА И ПИТАНИЕ НА БАЗЕ ЗА СЧЁТ КЛУБА, ИНАЧЕ НЕ ВЫЖИТЬ !
    Василий 50
    сегодня в 13:46
    Что-то слишком много и не строй из себя игрока.
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 13:42
    Вот ведь бред, он и в лучшие годы на 500 тысяч в месяц не тянул. Лимитная комедия))
    ДСА
    сегодня в 13:41
    Так уровень уже не тот, на поллимона не тянет.
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 13:40
    А что еще надо,люди просто сошли с ума.
    500 для него мало.
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