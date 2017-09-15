Ребко рассказал, что зарабатывает в «Арарате» меньше 500 тысяч рублей в месяц

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко рассказал о своей зарплате в московском клубе.

«Не стал искать новый клуб, но все понимали, что, наверное, команды не будет. Между собой решили доиграть и только перед матчем узнали, что „Арарат“ будет дальше существовать. Наш спонсор сообщил, что постарается исправить и что ищет выход из ситуации. И вот нашли, сказали, что нас не бросят. Всё, что обещали, выполнялось.

Я пришёл в „Арарат“, потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель — выйти в Премьер-Лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше. Я получаю в „Арарате“ меньше, чем в „Луче-Энергии“, сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц».

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