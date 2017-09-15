Широков: «За чемпионатом России не слежу, а „Спартак“ мне в принципе не интересен»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
14:15
Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков37
13:00
Марсело: «Криштиану лучше, чем Роналдиньо и Роналдо»62
12:40
Ребко: «Кажется, в „Спартаке“ будут праздновать чемпионство еще 16 лет»93
08:49
Саудовская Аравия сменила тренера, несмотря на квалификацию на чемпионат мира10
08:30
Бартомеу: «Месси уже играет под новым контрактом, с Иньестой подпишем бессрочный договор»34
15:33
Менье: «Куртуа был бы хорошим подписанием для ПСЖ»0
15:24
Кайседо завершил международную карьеру из-за увольнения наставника сборной Эквадора0
14:36
Бензема: «Я играю в основе „Реала“, так что мне не нужно менять клуб»7
14:23
Погба проигнорировал рекомендации врачей МЮ и получил рецидив старой травмы5
13:59
Салах - игрок недели в Лиге чемпионов17
13:49
УЕФА начал дело против «Арсенала» и «Кельна»10
13:37
Ребко рассказал, что зарабатывает в «Арарате» меньше 500 тысяч рублей в месяц25
13:17
Де Врей зимой может перебраться в «Ливерпуль»7
12:49
Член МОК: «Спортивное движение в Сирии остается живым»5
12:04
Овчинников: «Будем надеяться, что нападающих ЦСКА скоро прорвёт»61
11:53
Рыжиков: «После поражения от „Спартака“ жизнь не заканчивается»12
11:34
Бубнов: «ЦСКА должно хватить ресурсов для минимальной победы над „Ростовом“»57
11:19
«Интеру» интересен Рабьо15
11:06
Юрченко: «„Тосно“ не стоит расслабляться из-за возможных проблем „Спартака“ после ЛЧ»33
10:46
«Севилья» продлила Карришу4
10:36
Андре Силва сделал первый с 2006 года хет-трик «Милана» в еврокубках7
10:20
«Сантос» получит 9 млн евро за переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ11
10:09
Григорьев покинул «Урал»7
09:26
Хацкевич: «Вам лучше не знать, что я сказал игрокам киевского „Динамо“ в перерыве»20
09:16
В стартовом составе португальской «Витории» в матче ЛЕ не было ни одного европейца17

Широков: «За чемпионатом России не слежу, а „Спартак“ мне в принципе не интересен»

сегодня, 15:14

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что на данный момент он не следит за российским футболом.

«Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни „Спартака“, ни „Зенита“, ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру „Зенита“ и „Динамо“ смотрел. За „Спартаком“ я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 15:38
Что за не уважение у него к РФПЛ, а еще называется бывший игрок РФПЛ
Ministri Krasnodar
сегодня в 15:37
Странный какой-то товарищ...Обычно футбол-это навсегда,а у него лет 10 погонял и надоело...
Colonist
сегодня в 15:31
А еще считает себя профессионалом в футболе... а самого футбол не интересует.
Overbeer
сегодня в 15:30
так и за сборную играл.. без интереса
VV V
сегодня в 15:30
Спартак интересен только сектантам !
RDeanW
сегодня в 15:27
"За „Спартаком“ я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда"

везде поиграл, и ни одна команда не полюбилась. сильно...
311
сегодня в 15:26
Обычный середняк, что за ним следить?)
dasaev79
сегодня в 15:26
рома редкая 32
drug01
сегодня в 15:25
Времени нет? Вероятно играет только в рулетку!
Evgen44
сегодня в 15:23
Вот уж кто действительно дворняга,так это быдловоз Рома.Где только не "харчевался".Тут кость,там кость.Правильно сделали что поимели тебя что Зенит,что Спартак,что ЦСКА.
makkie
сегодня в 15:22
За „Спартаком“ я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда».
_______________________________________

Перепись, читающих только заголовки разрешите считать открытой :)
Alexashka
сегодня в 15:19
Рома конечно редкий индивидум)
Faustello
сегодня в 15:16
Ну и зря ты так про Спартак, говорят смех жизнь продлевает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100