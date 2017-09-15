Широков: «За чемпионатом России не слежу, а „Спартак“ мне в принципе не интересен»

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что на данный момент он не следит за российским футболом.

«Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни „Спартака“, ни „Зенита“, ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру „Зенита“ и „Динамо“ смотрел. За „Спартаком“ я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда».

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