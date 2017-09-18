Живоглядов: «С пенальти в ворота „Уфы“ пусть компетентные органы разбираются»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Не удалось хорошо войти в игру, пропустили в начале, во втором тайме немного исправили игру, пошли вперёд отыгрываться, хотели забить, но не получилось.

Что сейчас говорить про пенальти? Всё уже было, пусть компетентные органы разбираются. „Зенит“ сыграл сегодня лучше нас, превосходил во всех компонентах, поэтому и победил».

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