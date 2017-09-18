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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Локомотив М 0:1 Амкар
20:00 Матч завершен Зенит 3:0 Уфа
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Семак: «По поводу пенальти у меня есть большие вопросы»

сегодня, 22:21
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

Рулевой «Уфы» Сергей Семак пообщался с журналистами после поражения своих подопечных от «Зенита» (0:3) в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Игра неудачно для нас началась. Антураж и стадион не лучшим образом на нас повлияли. В концовке первого тайма и начале второго пытались вернуться в игру и забить мяч, но в целом закономерная победа „Зенита“. 

Что касается момента с пенальти, то у меня большие вопросы, но пока я ещё не смотрел. Лучше пусть этот момент разберут эксперты. Видеоповторы? Я об этом уже много раз высказывался. 

Единственная игра, которую мы провалили — это первый тайм с „Анжи“, остальные матчи мы играем в свою силу. Что касается дебюта Салатича, то мы потихоньку подводим его к основе. Он качественный игрок, но ему ещё требуется набрать нужные кондиции. 

Прогресс Лунёва? Он ещё в том сезоне доказал, что заслуживает играть за „Зенит“. Он и парень очень хороший, рад за него. 

Болельщики скандировали моё имя? „Зенит“ не так давно играет на „Крестовском“, но огромное спасибо всем болельщикам за поддержку на сегодняшнем матче».

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Все комментарии
n272nm
сегодня в 23:17
Можно не спорить с Семаком и признать, что пеналь левый. Только на итог игры это не влияло никак. Было бы не 3-0, а 2-0.
MALOVAR
сегодня в 23:15
Да ладно тебе,слил бывшему клубу три оча и команда сыта,браво тренер
Беренгар
сегодня в 23:14
Богданыч уважуха!
Caniggia
сегодня в 23:13
Пендаль наилевейший, но и без него у Уфы бы шансов не было. Питер с победой, Семаку с Уфой удачи.
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 23:04
Как я видел момент когда подавал нобоа помоему мяч за линию ушел но боковой не заметил
veretennikoff-gud
сегодня в 22:58
Судья судьей, пусть ему на том свете когда нибудь припомнят. Но какую игру ставит Семак мне не понятно? в защите пожар. а атаки как не было так и нет. То что Фатай при Гончаренко играл, то теперь урака-валяет. Сысуев сидит на лавке почему-то. Даже Абдулавова выпускает в атаку, а для чего? Абдулавов за всю карьеру только 3 мяча забил, зачем он нужен Уфе. хотя трансферы это не только вина Семака но и нашего руководства. Но кого выпускать и кому играть все таки отвечает Семак!
Чупакабра
сегодня в 22:56
Семаку уважение. Какая разница был или не был пенальти разницы нет по мне.так как против такой игры Зенита у УФЫ не было никаких шансов!
Egorium
сегодня в 22:52
Семак для небольшого оправдания игры Уфы приплел пенальти, Уфа и без пенальти выиграет у спартака.
Kerri
сегодня в 22:50
Сергею и Уфе удачи!
зенит юрист
сегодня в 22:46
судья на линии слепой. пеналя не было.
FROLL 001
сегодня в 22:34
Нормальное адекватное интервью Богданыча. Держит удар. Это вам не нытик Каррера!
Некит_Зенит
сегодня в 22:29
Богданыч, удачи тебе! Вынеси тарасовку.
Petergoff
сегодня в 22:28
Не унывай Богданыч. Удачи тебе.
Хитрый кот
сегодня в 22:28
Богданычу завсегда уважуха! Мировой мужик!
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