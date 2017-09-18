Семак: «По поводу пенальти у меня есть большие вопросы»

Рулевой «Уфы» Сергей Семак пообщался с журналистами после поражения своих подопечных от «Зенита» (0:3) в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Игра неудачно для нас началась. Антураж и стадион не лучшим образом на нас повлияли. В концовке первого тайма и начале второго пытались вернуться в игру и забить мяч, но в целом закономерная победа „Зенита“.

Что касается момента с пенальти, то у меня большие вопросы, но пока я ещё не смотрел. Лучше пусть этот момент разберут эксперты. Видеоповторы? Я об этом уже много раз высказывался.

Единственная игра, которую мы провалили — это первый тайм с „Анжи“, остальные матчи мы играем в свою силу. Что касается дебюта Салатича, то мы потихоньку подводим его к основе. Он качественный игрок, но ему ещё требуется набрать нужные кондиции.

Прогресс Лунёва? Он ещё в том сезоне доказал, что заслуживает играть за „Зенит“. Он и парень очень хороший, рад за него.

Болельщики скандировали моё имя? „Зенит“ не так давно играет на „Крестовском“, но огромное спасибо всем болельщикам за поддержку на сегодняшнем матче».

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