Варга: «У Слуцкого серьёзный кредит доверия в „Халле“. Его работой довольны»

Известный футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что руководство «Халл Сити» доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на низкое положение клуба в турнирной таблице Чемпионшипа:

«Я бы сказал, что Чемпионшип входит в пятёрку сильнейших лиг мира. Что касается конкретно Леонида Слуцкого, то пока рано делать выводы о его работе, прошло не так много времени. Насколько я знаю, у него налажен контакт с игроками и руководством „Халла“ – они довольны совместной работой. В клубе царит хорошая атмосфера, футболистам нравится тренировочный процесс и общение. Но главной по-прежнему остаётся цель – вернуться в АПЛ.

К Слуцкому в Англии относятся с большим интересом. В целом виден позитивный настрой по отношению к нему и со стороны болельщиков, журналистов и экспертов. Все достаточно добродушны. Ну и, конечно, нет такого, что кто-то категорично заявляет: Слуцкому нужно уходить. Те, кто видит, как он каждый день работает с командой, понимают, что всё идет хорошо.

Естественно, после крупных поражений и нынешнего турнирного положения некоторым хочется сгустить краски, но я бы не сказал, что есть какой-то негатив. У Слуцкого серьёзный кредит доверия перед руководством „Халла“. Его работой довольны».

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