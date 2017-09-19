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Геркус: «Судейство – без комментариев»

сегодня, 02:38
ЛокомотивЛокомотив0 : 1АмкарАмкарМатч завершен

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Амкара» (0:1) в матче 10-го тура РФПЛ:

«Мы очень разочарованы результатом, „Амкар“, к сожалению для нас, оборонялся лучше, чем мы атаковали. Пермяки бегали быстрее нас, они двигались больше.

Судейство – без комментариев».

Главный тренер московской команды Юрий Сёмин после матча с «Амкаром» заявил, что главный арбитр встречи ошибся, не назначив пенальти в ворота пермяков за фол на форварде «Локо» Эдере.

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Гуливер
сегодня в 03:07
0 голов за 95 минут Геркус это Фарфан полный и Эдерище
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