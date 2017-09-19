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Бубнов: «Манчини грамотно использует ротацию, в отличие от конкурентов»

сегодня, 06:54
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой» (3:0):

«Первый забитый мяч – это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Её зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но „Зенит“ в этом плане прогрессирует. В эпизоде с пенальти всё упиралось в то, ушёл ли мяч за лицевую линию. Как бы то ни было, свистка не было, так что уфимцы должны были доигрывать эпизод до конца. Формально у арбитра имелись все основания назначить одиннадцатиметровый удар. Кроме того, серьёзного влияния на результат и ход встречи этот мяч не оказал.

Манчини, кажется, нашёл оптимальную схему для нынешнего подбора игроков. В отличие от конкурентов, итальянец грамотно использует ротацию, которая не сказывается на результатах, а наоборот идёт в пользу.

Про „Уфу“ же стоит сказать, что её манеру игры все уже изучили. Семак не зря сожалел, что летом не удалось толком усилиться. Он не прочь сбалансировать игру, сделать её более атакующей, но для этого нужны исполнители и время. В прошлом сезоне уфимцам часто везло – они порой побеждали, нанеся всего пару ударов за матч. До бесконечности так продолжаться не могло, поэтому нет ничего удивительного в нынешних результатах».

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