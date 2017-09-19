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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Конте: «Азар готов отыграть весь матч»

сегодня, 16:15
ЧелсиЧелси-:-Ноттингем ФорестНоттингем ФорестЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник «Челси» Эден Азар готов впервые в текущем сезоне выйти в стартовом составе своей команды.

Завтра в матче 3-го раунда Кубка Лиги «Челси» протестирует «Ноттингем Форест». Напомним, что бельгиец после перенесенной операции на голеностопе, что выбила его из строя на три месяца, появлялся на поле лишь со скамейки запасных.

«Сейчас подходящий момент для того, чтобы Эден вышел в стартовом составе и отыграл весь матч», - заявил главный тренер «синих» Антонио Конте.

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Все комментарии
311 ответил Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:27
Ищущий и Понимающий:
Это хорошо что Азар восстановился! А то вот МЮ и Сити уже начали отрываться! Всегда интереснее когда за титул спорят несколько команд!
Три очка это не отрыв!)
Chelseaman ответил Медив
сегодня в 17:20
Медив:
Самое глупое, что может случится с клубом в этом сезоне, даже с учетом всех тех вещей, которые уже случились - это потерять Азара в матче кубка Лиги против команды Чемпионшипа
в любом матче можно потерять кого угодно, азару пора возвращаться, забить пару мячей ноттингему - лучшая для этого возможность
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:08
Это хорошо что Азар восстановился! А то вот МЮ и Сити уже начали отрываться! Всегда интереснее когда за титул спорят несколько команд!
Медив
сегодня в 16:38
Самое глупое, что может случится с клубом в этом сезоне, даже с учетом всех тех вещей, которые уже случились - это потерять Азара в матче кубка Лиги против команды Чемпионшипа
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