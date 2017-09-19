Конте: «Азар готов отыграть весь матч»

Полузащитник «Челси» Эден Азар готов впервые в текущем сезоне выйти в стартовом составе своей команды.

Завтра в матче 3-го раунда Кубка Лиги «Челси» протестирует «Ноттингем Форест». Напомним, что бельгиец после перенесенной операции на голеностопе, что выбила его из строя на три месяца, появлялся на поле лишь со скамейки запасных.

«Сейчас подходящий момент для того, чтобы Эден вышел в стартовом составе и отыграл весь матч», - заявил главный тренер «синих» Антонио Конте.

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