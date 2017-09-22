Жамалетдинов: «Матчи с „Динамо“ простыми не бывают»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов уверен, что «армейцев» в лице «Динамо» ждет очень серьезный соперник:

«Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду — надеюсь, что в игре с „Динамо“ такой шанс будет. Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме ни находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки».

Встреча состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что в минувшем туре ЦСКА обыграл «Ростов», а динамовцы в матче с «Арсеналом» не смогли зацепиться даже за ничью.

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