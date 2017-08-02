Каррера: «Считаю, что истерика вокруг „Спартака“ поднимается извне»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 2’ Атлетико М 0:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 4’ Рейнджерс 0:0 Селтик
  • Главные новости
  • Все новости
12:40
ФНЛ предоставит «Балтике» юридическую помощь в деле о расизме33
12:30
Де Росси: «Вскоре со мной произойдет то, что случилось с Тотти»2
11:43
Экс-защитник «Спартака» Маурисио возобновит игру за «Лацио» после прохождения медосмотра8
09:17
Диего Коста — о переходе в «Атлетико»: «Вот я и дома»24
00:52
Ригони: «Не считаю „Спартак“ конкурентом „Зениту“»96
13:56
Во время матчей «Спартак» - «Ливерпуль» и ЦСКА - МЮ будет работать горячая линия поддержки5
13:44
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: стартовые составы2
13:31
Вальверде: «Месси забил 4 гола, я не могу не включить его в состав»4
13:19
Точилин: «Судья в матче с „Зенитом“ был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд»9
13:11
Иско готовится провести 200-й матч за «Реал»3
12:46
Д. Комбаров: «Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой»20
11:34
Хавбек «Вест Бромвича» рассчитывает, что Господь поможет «Селтику» обыграть «Рейнджерс»8
11:14
В Москве стартует чемпионат мира по футболу среди посольств23
11:01
Жамалетдинов: «Матчи с „Динамо“ простыми не бывают»18
10:45
Смертин высказался против расизма в СМИ21
10:33
«Эвертон» постарается заменить Лукаку с помощью Сейду Думбия10
10:16
Мингс: «Я случайно наступил на голову Ибрагимовича»12
10:05
Виллиан: «Главное — оставаться счастливыми, играя в Лондоне, Манчестере или Мадриде»2
09:55
Клопп: «Мы общались со Старриджем о его будущем. Он важен для „Ливерпуля“»4
09:47
Пеллегрино: «Футбол позволил мне встретиться с Моуриньо снова. Это будет здорово»0
09:29
Племянник Зинедина Зидана продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании10
08:48
Билич: «Новый контракт Кэрролла зависит только от его формы»0
08:36
«Арсенал» рассматривает Мертенса в качестве замены Алексису Санчесу7
08:26
Зидан: «Надеюсь, что мой сын не забьет „Реалу“»14
08:15
Конте: «Пришло время Морате стать главным нападающим великой команды»7

Каррера: «Считаю, что истерика вокруг „Спартака“ поднимается извне»

сегодня, 13:02

Рулевой «Спартака» Массимо Каррера рассказал о сложностях работы в условиях давления:

«Комфортно ли мне работать, зная, что в „Спартаке“ есть человек, который может передать разговор тренера журналистам? Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

В прошлом сезоне ситуация была совсем другой – результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне.​

Являются ли причиной истерики завышенные требования болельщиков? Это нормально, что болельщики ожидают от команды максимума в каждом турнире. Если болельщики видят, что игроки выкладываются полностью на поле, но соперник оказывается сильнее по тем или иным параметрам, то команде нужно поаплодировать за самоотдачу.

Другое дело, когда игроки не выкладываются полностью – тогда критика уместна.

Это часть футбола. Но мне не нравятся ситуации, подобные той, которая возникла в прошлом сезоне. Мы шли на первом месте, однако были те, кто говорил, что „Спартак“ непонятно играет, что „Спартаку“ везет, или что „Спартак“ лидирует, так как в плохой форме находятся „Зенит“ и ЦСКА.

Все было нацелено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в команде, которая в прошлом сезоне сотворила нечто особенное».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Байкал Иркутск ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:04
AntiherQ1488:
Тока ты забыл, что весь футбол существует на потеху зрителям. А гладиатор - была очень почетная профессия, многие военачальники, и даже некоторые императоры участвовали в гладиаторских боях. И не надо говорить, что там были одни рабы, многие шли добровольно, ради денег или славы.
Конкретно Спартак им был!
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 14:03
Казанский:
А где смеяться?Или ты впервые погуглил значение этого слова?
    AntiherQ1488 ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 14:02
    Байкал Иркутск:
    Гладиа́тор (лат. gladiator — «меченосец», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публики на специальных аренах. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОСПОДА!!!
    Тока ты забыл, что весь футбол существует на потеху зрителям.
    А гладиатор - была очень почетная профессия, многие военачальники, и даже некоторые императоры участвовали в гладиаторских боях.
    И не надо говорить, что там были одни рабы, многие шли добровольно, ради денег или славы.
    ОЛЛС
    сегодня в 14:02
    Заговор...
    Казанский ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 14:01
    Байкал Иркутск:
    Гладиа́тор (лат. gladiator — «меченосец», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публики на специальных аренах. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОСПОДА!!!
    А где смеяться?Или ты впервые погуглил значение этого слова?
    Байкал Иркутск
    сегодня в 13:57
    Гладиа́тор (лат. gladiator — «меченосец», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публики на специальных аренах.

    ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОСПОДА!!!
    Байкал Иркутск ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:55
    AntiherQ1488:
    Сказал бы кто ты, да опять забанят.
      AntiherQ1488 ответил Байкал Иркутск
      сегодня в 13:54
      Байкал Иркутск:
      Всё говорили, что Каррера мужик не плачет про судей, да он всё по другому плачет, то не купили, то в Хабару его врачи обманули, то игроки его сливают, теперь вот заговор из вне. Каррера всегда обвиняет всех, что бы "мужиком" остаться в глазах болел, а то, что половину из-за его замен и неправильных тактик проиграли, не подготовил команду, распустил игроков он про это молчит! Правильно надо не увольнять Карреру он доведёт спартак до..........
        Байкал Иркутск
        сегодня в 13:53
        Всё говорили, что Каррера мужик не плачет про судей, да он всё по другому плачет, то не купили, то в Хабару его врачи обманули, то игроки его сливают, теперь вот заговор из вне. Каррера всегда обвиняет всех, что бы "мужиком" остаться в глазах болел, а то, что половину из-за его замен и неправильных тактик проиграли, не подготовил команду, распустил игроков он про это молчит! Правильно надо не увольнять Карреру он доведёт спартак до..........
        AntiherQ1488 ответил RussianHorse
        сегодня в 13:52
        RussianHorse:
        Куда сам сядешь, куда итальяшку посадишь?)
        Итальяшка, это уж слишком, человек приходит в помощники, сходу становится главным тренером, впервые в жизни, и в первом же сезоне берет чемпионат и суперкубок. Кому такое удавалось?
        TihonAlt
        сегодня в 13:51
        И лишний раз убедился, что школьники на соккере читать не умеют. Они уже и про заговор сочинили:)
        Аден
        сегодня в 13:51
        Массимо, да пусть неудачники истерят. Удачи Вам и Спартаку.
        Санчо Панса
        сегодня в 13:50
        Вот именно, что извне! Конкурентов и хейтеров Спартака реально все устраивает) А болельщиков красно-белых и лично Леню Федуна, увы, нет:( Таков уж этот клуб, где амбиции очень большие, но результатами нельзя их подкрепить.
        TihonAlt
        сегодня в 13:49
        Того, кто сливает внутренние разговоры, в топку.
        ПерекатиПоле
        сегодня в 13:48
        Карерра говорит про заговор.
        Валера говорит про заговор.
        Карерра не тренер, а мотиватор.
        Валера не тренер, а мотиватор.
        Смысл какой стажёра-приспособленца держать на зарплате народным мазутом, если есть опытный отечественный специалист?
        Т34
        сегодня в 13:45
        Если бы Спартак никому не был нужен, то и не было бы такого внимания к нему со стороны прессы. Если бы он, как ты говоришь, никому не нужен, то что же вы на каждой ветке вспоминаете о Спартаке и все происходящее сравниваете с ним. Ты болельщик ЦСКА, но почему-то мало интересуешься своей командой. Заметь, о ЦСКА почти ничего не пишут, напрашивается вывод из твоих же слов, что они никому не нужны и никто ими не интересуется. Вот тебе и не интересен твой ЦСКА и ты постоянно пропадаешь на спартаковских ветках. И таких, как ты болельщиков ЦСКА, прописавшихся там, где речь идет о Спартаке, десятки. И разбавляют эту массу питерцы.

        Ответ пользователю serh62.
        ПерекатиПоле
        сегодня в 13:45
        Пора выгонять итальянца-самозванца и возвращать Валеру.
        Aris
        сегодня в 13:44
        Смотри в таблицу и найдешь ответ на свой вопрос!
        Байкал Иркутск
        сегодня в 13:42
        Ну наконец то! А я всё ждал и думал когда Каррера о заговоре заговорит. Целый год продержался, это рекорд для Спартака!
        vka1970
        сегодня в 13:40
        А ведь нам практически весь год на полном серьёзе быстроногие и неряшливо одетые люди, доказывали, что Спартак наверху временно и вот ещё тур и посыпется.Или после зимнего перерыва багаж Аленичева закончится, а Каррера подготовить команду не сможет.Следовательно опять посыпемся. Так что прав Массимо.
        Байкалы и Хорсты были , есть и будут. Это неизбежное зло.Информационные аники- воины.
        RussianHorse ответил AntiherQ1488
        сегодня в 13:39
        AntiherQ1488:
        Не, давай договоримся про заговоры, есть или нет? Либо есть (юбилей Симоняна) либо нет и это все чушь. Итак, друг, есть два стула.
        Куда сам сядешь, куда итальяшку посадишь?)
        Footbolista ответил AntiherQ1488
        сегодня в 13:38
        AntiherQ1488:
        Не, давай договоримся про заговоры, есть или нет? Либо есть (юбилей Симоняна) либо нет и это все чушь. Итак, друг, есть два стула.
        Думаю у него есть третий стул ))
        drug01
        сегодня в 13:38
        Массимо сходи в церковь,значит грешен,что в прошлом сезоне победы были не игровые!!!!!
        AntiherQ1488 ответил RussianHorse
        сегодня в 13:36
        RussianHorse:
        Каррера игрокам: «вы специально это делаете, вы хотите, чтобы я ушёл?» Федун: «про Карреру спрашивайте у ген.директора» Каррера не приглашён на награждение. Ну у Вована все хорошо 😂😂
        Не, давай договоримся про заговоры, есть или нет? Либо есть (юбилей Симоняна) либо нет и это все чушь.
        Итак, друг, есть два стула.
        RussianHorse ответил AntiherQ1488
        сегодня в 13:35
        AntiherQ1488:
        А что он не так сказал? У нас все хорошо, истерику раздувают журналюги. А тут про заговоры заговорили, и это те же люди, которые верят в заговор, по поводу юбилея Симоняна) Смех!
        Каррера игрокам: «вы специально это делаете, вы хотите, чтобы я ушёл?»
        Федун: «про Карреру спрашивайте у ген.директора»
        Каррера не приглашён на награждение.
        Ну у Вована все хорошо 😂😂
        serh62
        сегодня в 13:35
        что примечательно....болельщики спартака постоянно вторят всем своим тренерам. они уже второй десяток лет везде и во всем видят заговор против своей команды.
        Footbolista ответил severnyj84
        сегодня в 13:33
        severnyj84:
        Если 16 лет говорить про заговор, то станешь чемпионом.
        Если 10 лет тратить халявные "газовые" деньги станешь чемпионом и не раз...))
        severnyj84
        сегодня в 13:30
        Если 16 лет говорить про заговор, то станешь чемпионом.
        sir-5 ответил d_fincher
        сегодня в 13:29
        d_fincher:
        Учитывая, что Каррера всегда предельно тактичен по отношению к тренерам и игрокам, и никогда не обсуждает судейство, - его объективное мнение на счет шумихи, царящий вокруг Спартака, особенно ценно. Очевидно, что итальянец увидел и почувствовал то, что чувствуют болельщики Спартака. Но Болельщик на то и болельщик - его можно обвинить в предвзятости, а иностранного специалиста, всегда предельно корректно отзывающегося об окружающих - уже нет. Хотите убедиться в правоте его слов? - Просто откройте статьи Горина. Ни к одной команде Соккер не был настолько необъективен. Ни к одной. Кроме Спартака. И эта необъективность все усиливается. А дело все в том, что Зенит и ЦСКА привыкли к доминированию в последние 10 лет, и их болельщики, работающие в СМИ - тоже. А тут такое. Надо максимально давить на красно-белых, если нет сил выйти на поле и доказать, что ты чемпион игрой.
        Исходя из этого,в текущем сезоне что доказал "Спартак" своей игрой??? Соответствие занятому месту.Как и в прошлом сезоне,коль опередил на такое количество очков.Всё просто.Остальное-наносное.
        AntiherQ1488
        сегодня в 13:29
        А что он не так сказал? У нас все хорошо, истерику раздувают журналюги.
        А тут про заговоры заговорили, и это те же люди, которые верят в заговор, по поводу юбилея Симоняна) Смех!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100