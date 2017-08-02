Каррера: «Считаю, что истерика вокруг „Спартака“ поднимается извне»

Рулевой «Спартака» Массимо Каррера рассказал о сложностях работы в условиях давления:

«Комфортно ли мне работать, зная, что в „Спартаке“ есть человек, который может передать разговор тренера журналистам? Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

В прошлом сезоне ситуация была совсем другой – результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне.​

Являются ли причиной истерики завышенные требования болельщиков? Это нормально, что болельщики ожидают от команды максимума в каждом турнире. Если болельщики видят, что игроки выкладываются полностью на поле, но соперник оказывается сильнее по тем или иным параметрам, то команде нужно поаплодировать за самоотдачу.

Другое дело, когда игроки не выкладываются полностью – тогда критика уместна.

Это часть футбола. Но мне не нравятся ситуации, подобные той, которая возникла в прошлом сезоне. Мы шли на первом месте, однако были те, кто говорил, что „Спартак“ непонятно играет, что „Спартаку“ везет, или что „Спартак“ лидирует, так как в плохой форме находятся „Зенит“ и ЦСКА.

Все было нацелено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в команде, которая в прошлом сезоне сотворила нечто особенное».

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