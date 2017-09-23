Чорлука вернулся на базу «Локомотива», почти восстановившись после травмы

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука почти полностью восстановился после травмы и вернулся в расположение «железнодорожников».

«Вернулся на базу в Баковку. Добился сегодня потрясающего прогресса, наконец-то могу бегать по этому прекрасному зеленому полю после пяти месяцев реабилитации. Путь к восстановлению практически завершен», - отметил игрок на своей странице в Instagram.

Напомним, что Чорлука порвал сухожилие во время матча 24-го тура минувшего розыгрыша РФПЛ против «Амкара».

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