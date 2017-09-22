Гамула: «Неймар и Кавани? При Бердыеве такие конфликты исключены»

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула уверен, что играли бы Неймар и Эдинсон Кавани под руководством Курбана Бердыева, никакого конфликта бы не произошло. Напомним, что футболисты «Пари Сен-Жермен» не смогли поделить мяч, решая, кто же пробьет пенальти, позже конфликт едва не перерос в драку.

«Тут ведь ситуация достаточно ясная. Во всех клубах есть штатный пенальтист. На тренировках отрабатываются все стандартные положения. Каждый знает свою роль. А когда такие звёзды… тот схватил мяч, этот схватил мяч. Не красит. Ой, не красит. Какой бы ты не был известный, всё равно должен выполнять указания тренера. Эмери – сильный специалист. У нас Артём про него высказался, но это так, с юмором. Дзюба точно не хотел никого обидеть. Вы же его знаете. Максимум за косичку дёрнет.

Думаю, что Кавани и Неймар разберутся между собой. У богатых свои привычки. Просто должна быть субординация и уважение к болельщикам, чтобы не устраивать балаган. Такое жёстко должно пресекаться. При Бердыеве подобного не случалось. У него такие тренировки, что все выполняют свои движения. Курбан Бекиевич может и занятие остановить, чтобы чётко втолковать человеку. Так что в официальных матчах у него эти ситуации просто исключены. А если кто-то выкинет фортель, то пожалеет. Сильно пожалеет», - отметил Гамула.

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