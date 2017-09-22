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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Идет второй тайм, 50’ Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
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16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 78’ Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
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21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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Гамула: «Неймар и Кавани? При Бердыеве такие конфликты исключены»

сегодня, 15:11

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула уверен, что играли бы Неймар и Эдинсон Кавани под руководством Курбана Бердыева, никакого конфликта бы не произошло. Напомним, что футболисты «Пари Сен-Жермен» не смогли поделить мяч, решая, кто же пробьет пенальти, позже конфликт едва не перерос в драку.

«Тут ведь ситуация достаточно ясная. Во всех клубах есть штатный пенальтист. На тренировках отрабатываются все стандартные положения. Каждый знает свою роль. А когда такие звёзды… тот схватил мяч, этот схватил мяч. Не красит. Ой, не красит. Какой бы ты не был известный, всё равно должен выполнять указания тренера. Эмери – сильный специалист. У нас Артём про него высказался, но это так, с юмором. Дзюба точно не хотел никого обидеть. Вы же его знаете. Максимум за косичку дёрнет.

Думаю, что Кавани и Неймар разберутся между собой. У богатых свои привычки. Просто должна быть субординация и уважение к болельщикам, чтобы не устраивать балаган. Такое жёстко должно пресекаться. При Бердыеве подобного не случалось. У него такие тренировки, что все выполняют свои движения. Курбан Бекиевич может и занятие остановить, чтобы чётко втолковать человеку. Так что в официальных матчах у него эти ситуации просто исключены. А если кто-то выкинет фортель, то пожалеет. Сильно пожалеет», - отметил Гамула.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:29
Бекиевич-глыба! Для игроков он отец, строгий, справедливый, умный отец.
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:24
Ну конечно исключены, по той причине, что они НИКОГДА у Бердыева играть не будут!
sir-5
сегодня в 15:20
Точно.Этот уведёт всю команду,если его допустить к составлению контрактов и финансам,как сделали в "Ростове".
Гус Пойет
сегодня в 15:20
А при Магате ещё и чреваты длительными кроссами с четырёх утра в противогазах
жменя семечек
сегодня в 15:13
я довно уже жду когда бердыев псж возглавит! да шейхи что то тупят..
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