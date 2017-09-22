Каррера считает, что Промесу хорошо подойдет чемпионат Англии

Наставник «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитнику «красно-белых» Квинси Промесу для проверки способностей отлично бы подошел английский чемпионат:

«У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты. Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3.

Когда он будет готов выйти на поле? Думаю, что ему нужна неделя».

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