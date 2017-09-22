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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Идет второй тайм, 52’ Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 80’ Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 81’ Рейнджерс 0:2 Селтик
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Каррера считает, что Промесу хорошо подойдет чемпионат Англии

сегодня, 15:34

Наставник «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитнику «красно-белых» Квинси Промесу для проверки способностей отлично бы подошел английский чемпионат:

«У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты. Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3.

Когда он будет готов выйти на поле? Думаю, что ему нужна неделя».

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