Точилин: «Судья в матче с „Зенитом“ был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд»

Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Александр Точилин подвел итоги победы своей команды над «Зенитом» в рамках 1/16 финала Кубка России:
«Во многих играх важна мотивация. Не только для нашей команды, но и для того же „Зенита“, когда он играет в Лиге чемпионов. Мотивация стоит особняком, без нее сложно что-то выиграть. Поэтому да, у моей команды была сверхмотивация. И она у „Динамо“ оказалась выше, чем у „Зенита“.
Не могу сказать, что соперник вышел совершенно расслабленным. Но если посмотреть на экспериментальный состав, то, может быть, где-то произошла небольшая недооценка.
Как оценю работу рефери? Не дам однозначного ответа, потому что не являюсь экспертом в судейской теме. „Динамо“ в первую очередь всегда отталкивается от своей работы и не ищет причины неудач в арбитрах. Мое мнение об удалении и пенальти – рефери действовал согласно букве закона. Приятно, что судья был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд.
Премиальные? У нас они скромные, но за выигрыш у „Зенита“, конечно, они будут повышены. Правда, радует, что для ребят это было не главной мотивацией. В таких встречах, как правило, деньги уходят на второй план. Думаю, футболисты даже бесплатно бы вышли и показали такую игру, потому что одно удовольствие выступать на таком стадионе и против такого соперника».
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"Молодежное первенство. "Краснодар" разгромил "Зенит".
Чемпионат России среди молодёжных команд. 11-й тур.
"Краснодар"-м (Краснодар) - "Зенит"-м (Санкт-Петербург) - 4:1 (0:0).
Голы: Казаков, 52 - с пенальти (0:1). Иван, 73 (1:1). Уткин, 76 (2:1). Сулейманов, 80 (3:1). Текучёв, 85 (4:1). "
И зачем "Зениту" школа,молодёжка и "Зенит-2",если есть неограниченный бюджет,для этого??? Браво, Арутюнян!!!
"Молодежное первенство. "Краснодар" разгромил "Зенит".
Чемпионат России среди молодёжных команд. 11-й тур.
"Краснодар"-м (Краснодар) - "Зенит"-м (Санкт-Петербург) - 4:1 (0:0).
Голы: Казаков, 52 - с пенальти (0:1). Иван, 73 (1:1). Уткин, 76 (2:1). Сулейманов, 80 (3:1). Текучёв, 85 (4:1). "
И зачем "Зениту" школа,молодёжка и "Зенит-2",если есть неограниченный бюджет,для этого??? Браво, Арутюнян!!!
Как Жирков и этот молодой ноунейм (судя по игре, как и Юсупову, основу в "Зените" ему проплатил богатый папа) отыграли в моментах с двумя пропущенными голами, так это просто позор, они даже не пытались бороться до конца.
Как Жирков и этот молодой ноунейм (судя по игре, как и Юсупову, основу в "Зените" ему проплатил богатый папа) отыграли в моментах с двумя пропущенными голами, так это просто позор, они даже не пытались бороться до конца.
Навскидку:
Нападение на вратаря,угловой в пользу нарушавшего зенита.
Жёлтая вместо красной игроку зенита при пенальти.
До каких пор можно терпеть эту лояльность,даже благосклонность судей к зениту?!!
Навскидку:
Нападение на вратаря,угловой в пользу нарушавшего зенита.
Жёлтая вместо красной игроку зенита при пенальти.
До каких пор можно терпеть эту лояльность,даже благосклонность судей к зениту?!!