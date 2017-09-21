Точилин: «Судья в матче с „Зенитом“ был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд»

Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Александр Точилин подвел итоги победы своей команды над «Зенитом» в рамках 1/16 финала Кубка России:

«Во многих играх важна мотивация. Не только для нашей команды, но и для того же „Зенита“, когда он играет в Лиге чемпионов. Мотивация стоит особняком, без нее сложно что-то выиграть. Поэтому да, у моей команды была сверхмотивация. И она у „Динамо“ оказалась выше, чем у „Зенита“.

Не могу сказать, что соперник вышел совершенно расслабленным. Но если посмотреть на экспериментальный состав, то, может быть, где-то произошла небольшая недооценка.

Как оценю работу рефери? Не дам однозначного ответа, потому что не являюсь экспертом в судейской теме. „Динамо“ в первую очередь всегда отталкивается от своей работы и не ищет причины неудач в арбитрах. Мое мнение об удалении и пенальти – рефери действовал согласно букве закона. Приятно, что судья был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд.

Премиальные? У нас они скромные, но за выигрыш у „Зенита“, конечно, они будут повышены. Правда, радует, что для ребят это было не главной мотивацией. В таких встречах, как правило, деньги уходят на второй план. Думаю, футболисты даже бесплатно бы вышли и показали такую игру, потому что одно удовольствие выступать на таком стадионе и против такого соперника».

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