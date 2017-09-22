Д. Комбаров: «Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился первыми эмоциями после продления контракта с «красно-белыми»:

«Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошёл вместе со „Спартаком“. Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи.

В моей копилке — золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны. Плюс важно в целом соответствовать требованиям „Спартака“ и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с „Ливерпулем“. Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!

Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего? Гол „Марселю“ в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей.

16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере».

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