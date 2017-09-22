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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 7’ Атлетико М 0:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 8’ Рейнджерс 0:0 Селтик
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Д. Комбаров: «Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой»

сегодня, 12:46

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился первыми эмоциями после продления контракта с «красно-белыми»:

«Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошёл вместе со „Спартаком“. Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи.

В моей копилке — золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны. Плюс важно в целом соответствовать требованиям „Спартака“ и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с „Ливерпулем“. Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!

Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего? Гол „Марселю“ в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей. 

16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 14:07
Я желаю Комбарову успехов и побед
Санчо Панса
сегодня в 13:51
Будущих неудач и поражений тебе вместе со Спартаком, Дмитрий! Нечего этому радоваться.
Salihamidjic
сегодня в 13:46
За подобных воспитанников необходимо штрафовать клубы - жёстко !!!
Salihamidjic
сегодня в 13:46
Тут нужно расторгать, а они переподписывают... Дима, радуйся что ты с паспортом РФ и то что есть Спартак.
vka1970
сегодня в 13:43
Играть научись и мы за тебя порадуемся.
Просто по флангу бегать, много ума не надо.
AntiherQ1488 ответил Tомская Лимитчица
сегодня в 13:35
Это у кого ж так бомбануло, что сделали пародийный акк на Блоссию?) Это выглядит нездорово)
Брулин
сегодня в 13:32
только вспоминать и осталось...пока с подгнивших желудей память не отшибло)))
sir-5
сегодня в 13:31
Да,"парень непростой".Но такова моя позиция,как персоны,никак не влияющей на его положение.Я же не Гинер,как и ты-не Федун. Ведь ты не Федун,сознайся,наконец!!!
sir_Alex ответил sir-5
сегодня в 13:29
sir-5:
Чистая,искренняя,взаимная любовь! Я всегда верил,что ты рад трансферу Оланаре и приходу Гончаренко с Васиным.
Насчёт Оланаре и Васина прав абсолютно! Чистая и незамутнённая радость. Насчёт Гончаренка не всё так просто.
sir-5 ответил sir_Alex
сегодня в 13:27
sir_Alex:
Без вопросов!)) Аналогично в сторону ЦСКА.
Чистая,искренняя,взаимная любовь! Я всегда верил,что ты рад трансферу Оланаре и приходу Гончаренко с Васиным.
sir_Alex ответил sir-5
сегодня в 13:25
sir-5:
Я знаю.Но ведь я всё-таки противник "Спартака" в ЧР и его ошибки -бальзам на душу!!!
Без вопросов!)) Аналогично в сторону ЦСКА.
sir-5 ответил sir_Alex
сегодня в 13:24
sir_Alex:
Я не рад.
Я знаю.Но ведь я всё-таки противник "Спартака" в ЧР и его ошибки -бальзам на душу!!!
sir_Alex ответил sir-5
сегодня в 13:23
sir-5:
Все мы рады.
Я не рад.
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 13:18
Чего бы ему не радоваться, в защите - ноль, навесить может один раз из десяти, и с ним переподписывают контракт. Да такая удача даже не поддается объяснению. Хотя - лимит))

Хорошая новость для болельщиков ЦСКА, "Зенита" и других клубов. Оле-оле))
Михаил Славнов
сегодня в 13:14
Ослабление спартака идет полным ходом.
sir-5
сегодня в 13:13
Все мы рады.
Caniggia
сегодня в 13:03
Навешивай в Спартаке хоть до 40-ка, хоть до усёру, только в сборную не надо, пожалуйста, там и так очень плохо с футболистами!
МапС
сегодня в 12:53
Лишним не будешь. Но и в основе не фееришь. Навесов, одним словом.
cska vperiod
сегодня в 12:50
Ещё бы, появилась возможность три года ща бабки дурака валять.
pereletnii
сегодня в 12:48
Дно радуется баблу
kidman4ik
сегодня в 12:47
Да кроме тебя и некому больше радоваться.
Ужасная новость :(
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