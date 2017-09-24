Ширер: «Верю, что Кейн может стать лучшим голеадором в истории Премьер-Лиги и сделает это»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер, главный бомбардир в истории Премьер-Лиги (260 голов), считает, что суперфорварду «Тоттенхэма» Харри Кейну по силам побить его рекорд:

«Я верю, что Кейн способен стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Он может это сделать и сделает это.

На его счету уже 82 гола, а ему лишь 24 года. Этой отметки он достиг быстрее, чем кто-либо другой. Лет 10 он играть еще точно сможет, так что он должен нацеливаться на мой рекорд.

Даже не знаю, что он еще мог бы добавить в свою игру, чтобы стать еще лучше».

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