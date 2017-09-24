Тилеманс: «Мог перейти в „Арсенал“, но знал, что не смогу рассчитывать на место в старте»

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, минувшим летом перебравшийся из «Андерлехта» в «Монако», признался, что мог перейти в «Арсенал», однако побоялся конкуренции:

«Я знал, что состав „Арсенала“ не сильно изменится. Их руководство хотело сохранить костяк команды, чтобы высоко финишировать в АПЛ.

Я был честен с собой и посмотрел на полузащиту „Арсенала“. Это игроки топ-уровня. Я знал, что в такой ситуации у меня не будет много возможностей выходить в стартовом составе.

Я никогда не говорил „нет“ ни одному клубу. Но я дал понять, куда я хочу перейти».

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