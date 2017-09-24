Гендиректор «Милана»: «„Сампдория“ слабее нас, мы не должны проигрывать в таких матчах»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне раскритиковал команду за поражение от «Сампдории» в матче 6-го тура Серии А:

«Уверенность в своих силах не падает с неба, а приходит после побед. У „Милана“ должна была быть уверенность, но я ее не увидел. Надеюсь, вскоре она появится.

Не знаю, стоит ли говорить о том, что мы играли с сильным соперником. Не думаю, что „Сампдория“ находится с нами на одном уровне, но Джампаоло (тренер „Сампдории“) проделал отличную работу. Поздравляю его, но „Милан“ сильнее „Сампдории“ и должен иначе подходить к таким матчам.

Прозвучал звоночек. Мы злы, и мне пришлось переговорить с командой, так как такие поражения не должны входить в привычку. „Милан“ не должен проигрывать соперникам, которые слабее нас».

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