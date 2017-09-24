Бартра: «Знаем, на что способен „Реал“, но „Боруссия“ верит в свои силы»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра заявил, что игроки «шмелей» готовы дать бой «Реалу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«С момента, когда стали известны итоги жеребьевки, мы знали, кому нам предстоит противостоять. Сейчас „Реал“ играет невероятно - это одна из лучших команд Европы.

Добавляет ли нам уверенности тот факт, что в прошлом году ни в одном из двух матчей „Реалу“ не удалось обыграть нас? Да, конечно, добавляет. Теперь у нас есть опыт, от которого можно отталкиваться. Мы готовы противостоять „Реалу“. Знаем, на что способен соперник, но мы верим в свои силы. В последнее время мы играем хорошо».

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