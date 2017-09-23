Роналду впервые в карьере не отличится за «Реал» в Примере до октября

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду переживает худший для себя старт сезона за время выступлений за мадридский клуб.

Португальцу не удастся отличиться в нынешнем розыгрыше Ла Лиги раньше октября (следующий матч в чемпионате Испании «сливочные» проведут 1 октября против «Эспаньола») - беспрецедентная для него ситуация.

Конечно, частично это можно объяснить и тем, что 32-летний игрок был вынужден пропустить несколько матчей чемпионата из-за дисквалификации.

До нынешнего года худшим для Роналду был старт сезона 2010/11. Тогда он впервые отличился в Примере 21 сентября.

Отметим, что португалец отстает в гонке бомбардиров от своего извечного соперника Лионеля Месси уже на 9 мячей.

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