Вратари - стеной. «Спартак» не сдался «Ливерпулю»!

Против «Ливерпуля» проверили, есть ли у футболистов «Спартака» честь и совесть? «Соккер.ру» получил утвердительный ответ и предлагает похвалить москвичей за старания.

«Ливерпуль» не оправдал ожиданий

Кислое выражение лица Клоппа во втором тайме ничего не значит – гримасничать Юрген обожает, но хорошо иллюстрирует игру «Ливерпуля». Мечтали о победе, хотели затоптать «Спартак». А что в итоге? В результате фаворит не одержал уверенную победу. И уж точно не было заметно, что Федун потратил на новых игроков за пять последних лет почти 100 млн. евро, а «Ливерпуль» на своих – больше 500. Такой колоссальной разницы и счета 1:5 не увидели.

«Красно-белые» должны были сыграть лучше, чем в последних матчах с середняками и аутсайдерами, и у них получилось. Все настолько просто – нужно было изучить «красных», которые сегодня в Москве были белыми, надо было справиться с высоким прессингом «Ливерпуля». Нужно было использовать опыт тех, кто озадачивал оборону Клоппа. Юрген ведь в курсе, сколько его команда пропускает в гостях, как могут ошибиться на ровном месте.

И как сложно «Ливерпулю» реализовать хорошие коллективные моменты, невзирая на то, что у Клоппа первая команда по ударам в целом и по точным в частности во всей великой и ужасной АПЛ. Легкость, с которой англичане нападают на соперников, не повлияла на результат матча «Спартака», но согласитесь – не так уж хорошо сыграл фаворит. Значит, им помешали, можно похвалить хозяев поля за старательность. «Красно-белые» лицо не потеряли, сделали, что могли в нынешнем состоянии и составе.

Говорят цифры

Владение мячом: 36 % - 64 %

Когда против обороны, где слева оказался харизматичный Джикия, немного угловатые ребята собрались в центре и паникующий Ещенко отчаивался справа, играет четверка Салах – Фирмино – Мане – Коутиньо, не удивительно, что у «Ливерпуля» получалось развивать атаки. Владели мячом, поскольку «Спартак» и не претендовал. Надо было отодвигать игру от своих ворот контратаками, не оставлять свободных зон между крайними и центральными защитниками – как при голе Коутиньо, и тогда разница во владении была бы скромнее. А так «Ливерпуль» легко выиграл мяч, но не выиграл матч.

Удары: 4 (2) – 16 (6)

За первый тайм у «Спартака» был один точный удар по чужим воротам, и он стал голевым – хвала Фернандо, четко пробил. У Кариуса почти не было шансов, в отличие от Реброва, который странно сыграл при выходе Коутиньо на ворота. Артем поступил как Акинфеев – нырнул под мяч слишком рано. Стоял бы – утяжелил бразильцу задачу. А вот удар Фирмино головой вратарь «Спартака» четко потащил, голкиперы Карреры работали чаще. Впрочем, не сказать, что здесь цифровая разница отражает качественную. У Селихова есть спасение уже на шестой добавленной минуте, но за 98 минут «Ливерпуль» лишь шесть раз пробил точно - не густо!

Пасы (точность): 327 (71 %) – 594 (85 %)

У кого-то были сомнения, что с мячом «Ливерпуль» дружит крепче? Кто-то сомневался, что брак в передачах футболистов сборных Германии, Англии и Бразилии ниже, чем у Ещенко и Попова? Болгарин вообще «зажег» - в первом тайме отдал всего двенадцать передач, но половина оказалась неточными. У «Ливерпуля» ситуация была куда лучше, особенно хитрая связка Мане и Коутиньо левее центра, ведь эти ребята собирали на себя передачи их работа впереди отличалась точностью. Но потом и они устали, а «Спартак» не терял мяч критически часто. Например, у ЦСКА в Лиссабоне точность передач была лишь 69 %, а здесь - 71, хотя «Ливерпуль» сильнее «Бенфики».

Тактические нюансы

- решение Карреры поставить Джикию слева в защите сказалось – Георгий цепкий. В отличие от Комбарова, смог навязать темпераментное сопротивление Салаху, поэтому беда чаще шла через зону Коутиньо-Мане;

- у Клоппа проблемы, о которых говорили в день подписания Салаха – непонятно, как вместить на поле египтянина, Коутиньо, Фирмино и Мане. Сегодня четверка не сыграла в едином порыве;

- переход «Спартака» на три центральных защитника в этом случае оказался оправданным, поскольку у «Ливерпуля» огромные проблемы с игрой против массированной обороны;

- одновременно – поскольку в тройке Боккетти, Кутепова и Таски не нашлось ведущего защитника, плотная линия высоких и крепких ребят не могла поделить пространство и опекунов. Беда не в тактике или идеях, а скорее в их реализации;

- а вот подстраховка «Спартака» при стандартах – дно. Легендарный эпизод против «Анжи» с атакой пять в один повторили так, как шутил Клопп до матча – четыре «красных» атаковали двоих защитников, но гости не забили - повезло;

- Пашалич плохо страховал Фернандо, и вообще сыграл слабо. Неумелые эксперты расскажут, что лишь бразилец ошибался, но тут хорват виноват – оставлял напарника одного, что неизбежно вело к опасным атакам, ведь Фернандо закрывал две зоны сразу;

- классическое удвоение флангов было выгодно «Спартаку» в фазе обороны, а в атаке не помогло - Попов и Самедов не смещались с флангов в центр ради передач под удары или самих выстрелов;

- и повезло еще, что фланговые защитники «Ливерпуля» провели слабый матч – если бы на удвоение Карреры немецкий тренер смог ответить тем же, было бы туго;

- использование Луиса Адриано как блуждающего по всему фронту атаки форварда пару раз сработало, поскольку защитники «Ливерпуля», не будучи элитными, вдвоем накрывали бразильца, что создавало пустые зоны в обороне «Ливерпуля»;

- если бы защита «Спартака» не допускала изредка детские ошибки – как в случае с легким голом Коутиньо, то все выше сказанное помогало дольше удерживать преимущество. К сожалению, шероховатости в тактике и игре «Ливерпуля» нивелировала банальная разница в классе между оборонцами «Спартака» и Коутиньо.

Герои матча. Реброва и Селихов

Из «Ливерпуля» нельзя никого выделить как супергероя, кроме очевидных лидеров и живчиков – Коутиньо и Мане включались частенько, пока не устали. А вот Реброву приходились работать редко, но метко – четыре сэйва совершил, пока не получил травму – желаем здоровья! Как и Селихову, ведь вышел на поле в непростой игре и спас в концовке матча от обидного поражения, которое не заслужили ни голкиперы, ни вся российская команда.

«Спартак» потерял шанс на победу?

От «Ливерпуля» ждали доминирования, ведь «Спартак» ходит по границе поражения в любом матче РФПЛ, а тут целая Лига чемпионов. Так что игра англичан первым номером – норма. Другое дело, что фаворит смотрелся странновато, академично в атаке и со стадным инстинктом в обороне. Будь «Спартак» таким же везучим, как ЦСКА в первом туре в Португалии – такой «Ливерпуль» даже обыграть в один мяч могли.

Причем скорее 2:1, чем 1:0, ведь «Ливерпуль» заслужил преимуществом забитый мяч, пускай не такой легкий. А «Спартак» из-за бездарной работы Самедова, Пашалича и Попова впереди не заслужил второй гол, но мог забить на ровном месте, как Коутиньо. Зато не проиграли. И если говорить об одной из ключевых ставок вечера – вопроса достоинства нынешнего состава «Спартака» и их тренера, то каждый видел, что старания налицо и имя клуба не опозорили.

Невзирая на большие разрывы между линиями в фазе возвращения в оборону, невзирая на пустоты в опорной зоне, на плотную игру в защите с индивидуальными ошибками и опасливыми редкими атаками, хозяева поля не провалились. «Ливерпуль» объективно сильнее, но не сказать, что им было легко. Отчасти они сами виноваты, но одновременно отдаем должное «Спартаку». Возможно, будь команда в идеальных кадровых, физических и моральных кондициях, такой «Ливерпуль» - настырный в атаке, но недосказанный, оказался бы москвичам по зубам.

Впрочем, обстоятельства бывают сильнее нас, поэтому хвалим на попытку, но фиксируем – Эверест без ряда основных игроков не взяли, Джомолунгму не потоптали, фаворит избежал сенсационного поражения. Зато под дых второй обидной ничьей «Ливерпуль» ударили. «Спартак» взял пункт, который пригодится в будущем в борьбе как минимум за Лигу Европы. Чуть бы свежести впереди и Промеса в помощь – могли подарить сюрприз!