Нигматуллин: «Пришли с сыном к выводу, что „Фастав“ мог бы играть в ПФЛ»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче «железнодорожников» и «Фастава» во втором туре Лиги Европы:

«Вчера смотрели игру с сыном, гадали, в какой отечественной лиге команда „Фастав“ могла бы играть, то ли ФНЛ, то ли ПФЛ. Склоняемся больше к тому, что всё-таки ПФЛ. Я не знаю, как команда пробилась в Лигу Европы, если оценивать её по игре, которую она показала в этом матче. „Локомотив“ поздравляю с заслуженной победой, Фернандеша с хет-триком, но уровень соперника ниже плинтуса.

Почему „Локомотив“ не увеличил преимущество во втором тайме? У команды достаточно плотный график. Думаю, посчитали, что матч выигран. Затратили ровно столько сил, сколько потребовалось, чтобы довести матч до конца. Это большая удача — оформить хет-трик за 17 минут после начала матча. Первым был пенальти, но это нисколько не умаляет достоинств Фернандеша. Почему раньше его называли провальным трансфером и он не мог себя проявить? К каждому игроку нужен свой подход. Юрий Павлович, к счастью, нашёл его к Фернандешу, поэтому игрок показывает то, на что он способен. Таких примеров много. У Курбана Бердыева получается реанимировать игроков, которых до этого списывали. Это мастерство тренера. Пока ничего не должно помешать „Локомотиву“ решить задачу выхода из группы»

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