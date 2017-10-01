Моуриньо: «Перерыв на матчи сборных - это плохо для МЮ, но нытьём не поможешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что пауза на матчи сборных не пойдет на пользу его команде, набравшей отличный ход:

«Я не рад грядущему перерыву на матчи сборных, для нас это плохо.

После последней такой паузы нам пришлось играть через два дня после того, как игроки вернулись в расположение клуба. Для нас это не лучшая ситуация, но нытьем не поможешь. Нужно ждать игроков и надеяться, что у нас не будет проблем».

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