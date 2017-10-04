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Быстров: «Никакого возрождения старого „Зенита“ я пока не вижу»

сегодня, 03:28

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, летом подписавший контракт с «Тосно», не согласен с распространённым мнением о том, что нынешний «Зенит» напоминает тот, за который ранее выступал Владимир:

«Болельщики с опытом считают, что их старый добрый „Зенит“ вернулся? Да о чём вы говорите? Это совершенно другая команда. Какая тут может быть ностальгия? В чем схожесть? Какие прежние принципы, когда куплено 6 – 7 иностранцев? Раньше такого не было.

Вернулись воспитанники Кузяев, Терентьев и Богаев? Ммм... Ну да. Поживём увидим, но я пока никакого возрождения старого „Зенита“ не вижу. Люди только пришли работать. Через некоторое время увидим, к каким традициям „Зенит“ возвращается – к старым или к новым. К традициям невозможно возвращаться. Время идёт, оно не стоит на месте. Чтобы добиваться результата, нужны новые традиции. Раньше традиции были такие: играли свои воспитанники, была сумасшедшая конкуренция среди молодых игроков. Ну вот такие традиции вернулись? Они не вернулись и не могут вернуться в такой клуб, как „Зенит“, когда он ассоциируется с выигрышем Лиги чемпионов».

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Все комментарии
MIKITA463295
сегодня в 04:15
Все сказанно по делу,еще и Путин подколол Фурсенко...
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:50
Гнус, больше о Быстрове нечего сказать.
MALOVAR
сегодня в 03:47
Этому игроку я верю ,потому что он всегда говорил правду про Зенит
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