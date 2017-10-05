Футболисты сборной России подарили подарки детям с ДЦП

Сегодня состоялась тренировка сборной России на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск». Мероприятие посетили дети с ограниченными физическими возможностями. Футболисты национальной команды провели время с юными болельщиками, оставили автографы на футболках и подарили им подарки.

«Инициатива устроить такую встречу исходила как от сборной России, так и от инновационной терапевтической программы „Лыжи мечты“. Сегодня сборная будет исполнять мечты наших детей. Они у нас все спортсмены — катаются на горных лыжах, роликах и с недавнего времени занимаются футболом», - рассказала руководитель пресс-службы «Лыжи мечты» Анна Коузова.

А у нас на тренировке сегодня гости! Добро пожаловать! 😊😊😊 pic.twitter.com/szsHXsMCyD — Сборная России (@TeamRussia) 5 октября 2017 г.

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