Мутко: «Система видеоповторов в этом году тестироваться не будет»

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что в этом году система видеоповторов не будет тестироваться.

"Тестирование системы видеоповторов не произойдет до перерыва, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА. Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно, в судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом.

«Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры. Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу».



Ранее Мутко говорил о том, что соглашение на введение системы видеоповторов заключил только «Краснодар».

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