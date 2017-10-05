Головин и Жирков приступили к тренировке сборной России в общей группе

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с национальной командой Южной Кореи. Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который ранее занимался отдельно, в этот раз приступил к занятиям в общей группе. Впрочем, через 15 минут футболист вновь перешел к индивидуальным упражнениям.

Также в общей группе тренировался хавбек «Зенита» Юрий Жирков — предыдущую тренировку игрок завершил досрочно из-за ушиба.

Встреча с Южной Кореей состоится 7 октября в Москве.

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