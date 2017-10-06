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02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
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В Китае откроется тематический парк в честь Месси

сегодня, 19:14

В китайском городе Нанкин откроется тематический парк в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Стоит отметить, что в Барселоне уже состоялась презентация проекта, реализовать который планируют к 2020 году.

Дэвид Хирау - руководитель компании, которая занимается воплощением проекта в реальность, рассказал о парке:

«Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы,

В Китае популярность футбола растет бешеными темпами, и этому способствует поддержка властей. Нанкин - столица китайского футбола. Это очень большой проект, его площадь составит около 80 000 кв. м., большинство из которых будут находиться под крышей по причине погодных условий».

Больше, чем клуб. Месси лучше целого «Реала»

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Все комментарии
Wiamdex
сегодня в 20:09
Аттракцион Гномья нора будет пользоваться популярностью у низкорослых азиатов.
Dominators ответил Obdulio Varela
сегодня в 20:08
Obdulio Varela:
На команду Марика до турнира в Мексике даже в Аргентине большинство ломаного песо не поставили бы, а он её вытащил в чемпионы. Плюшевый гномушка вообще рядом не стоит
В 82 что творили немцы , как феерили французы , а итоге Паоло Росси сделал ЧМ Италию . Гарринча без Пеле вытянул Бразилию в 62 .
требл ответил Apsny
сегодня в 20:08
Apsny:
Лидер, однозначно. Так пенальти не забил, гол в финале не забил, по твоей логике он должен быть дно, нестыковочка, уважаемый).
При этом, безусловно есть игры высокой стадии, когда Месси играет хорошо. Финал с МЮ в 2011-м, например - ну нет вопросов, лучший игрок матча и сделал результат. Но штука в том, что это у него исключения из правил, а обычно он просто теряется в высоких стадиях. Игра с ПСЖ, игра с Ювентусом, игра с Атлетико, игра с Баварией, игра с Челси, игра с Германией или игра с Чили - ключевые игры и везде потерялся. Это очень много игр «потерянных» для того, кого некоторые называют лучшим футболистом в истории.

Скажи, что я необъективен?
Obdulio Varela ответил Dominators
сегодня в 20:01
Dominators:
А Марадона , а Кемпес в 78 . Как говорили культ личности , но и личность была ого-го ..
На команду Марика до турнира в Мексике даже в Аргентине большинство ломаного песо не поставили бы, а он её вытащил в чемпионы. Плюшевый гномушка вообще рядом не стоит
Dominators ответил требл
сегодня в 20:01
требл:
Да много было таких игроков, которые и в клубе, и в сборной одинаково играли. Я вообще не понимаю чего говорят - партнёры у Месси плохие. Агуэро и Игуаин входят в десятку лучших форвардов мира. Дибала и Ди Мария в десятку лучших полузащитников. Гарай и Отаменди - защитники очень высокого уровня. Ромеро на воротах стоит прекрасно. Чёрт его знает кто Месси мешает проявляться.
В сборной не платят те деньги на которые Месси нагинает Барсу . Он себя бережет и никогда не выиграет ничего в другой команде кроме Барсы . А тут нужно умирать ..в итоге пока 6 место в отборе .
требл ответил Apsny
сегодня в 20:00
Apsny:
Лидер, однозначно. Так пенальти не забил, гол в финале не забил, по твоей логике он должен быть дно, нестыковочка, уважаемый).
Друг, дело не в том, что он раз ошибся или пенальти не забил. Вспоминай все турниры. Групповая стадия, в которой Иран или Венесуэла, - Месси играет хорошо, тащит. Плей-офф, где уже попадаются бразильцы или немцы - всё, нет Месси. А когда шансы в виде пенальти даются, то и их мажет. А ещё, после этих игр, устраивает истерики. Ну что это за лидер?
требл ответил Dominators
сегодня в 19:57
Dominators:
А Марадона , а Кемпес в 78 . Как говорили культ личности , но и личность была ого-го ..
Да много было таких игроков, которые и в клубе, и в сборной одинаково играли. Я вообще не понимаю чего говорят - партнёры у Месси плохие. Агуэро и Игуаин входят в десятку лучших форвардов мира. Дибала и Ди Мария в десятку лучших полузащитников. Гарай и Отаменди - защитники очень высокого уровня. Ромеро на воротах стоит прекрасно. Чёрт его знает кто Месси мешает проявляться.
Dominators ответил требл
сегодня в 19:54
требл:
Баджо, на ЧМ-94, играл и нападающим, и полузащитником, и защитником. Вытащил практически в одиночку ту полумёртвую Италию в финал. Вот это я понимаю - лидер! Месси? Ну, Эспаньолам тоже кому-то нужно забивать.
А Марадона , а Кемпес в 78 . Как говорили культ личности , но и личность была ого-го ..
требл ответил Apsny
сегодня в 19:54
Apsny:
Боллбоем, глор ПСЖ, Мальвина).
    Apsny ответил Dominators
    сегодня в 19:53
    Dominators:
    Это ты что то попутал , я с тобой вместе овец не пас , и не переходил на личности .
      Великий Государь ответил Apsny
      сегодня в 19:53
      Apsny:
      Какой у тебя рост?
        Великий Государь
        сегодня в 19:52
          Dominators ответил Apsny
          сегодня в 19:51
          Apsny:
          В этой сборной есть созидатель и нападающий практически один, уйти в нападение оставить вообще без ничего команду, если ее так назвать можно, а в созидании хоть есть шанс какой-никакой.
            Apsny ответил требл
            сегодня в 19:50
            требл:
            Баджо, на ЧМ-94, играл и нападающим, и полузащитником, и защитником. Вытащил практически в одиночку ту полумёртвую Италию в финал. Вот это я понимаю - лидер! Месси? Ну, Эспаньолам тоже кому-то нужно забивать.
            Лидер, однозначно. Так пенальти не забил, гол в финале не забил, по твоей логике он должен быть дно, нестыковочка, уважаемый).
            Apsny ответил требл
            сегодня в 19:49
            требл:
            Ух ты, кем же он играет в сборной? Неужели вратарём???)
            Боллбоем, глор ПСЖ, Мальвина).
            требл ответил Apsny
            сегодня в 19:49
            Apsny:
            В этой сборной есть созидатель и нападающий практически один, уйти в нападение оставить вообще без ничего команду, если ее так назвать можно, а в созидании хоть есть шанс какой-никакой.
            Баджо, на ЧМ-94, играл и нападающим, и полузащитником, и защитником. Вытащил практически в одиночку ту полумёртвую Италию в финал. Вот это я понимаю - лидер! Месси? Ну, Эспаньолам тоже кому-то нужно забивать.
            Obdulio Varela
            сегодня в 19:45
            Гномодром
            требл ответил Apsny
            сегодня в 19:45
            Apsny:
            Так посмотри матч, а авторитет тут ни при чем в данном случае. Судите стереотипами и навешиваниями ярлыков. В курсе хоть кем играет Месси в сборной?
            Ух ты, кем же он играет в сборной? Неужели вратарём???)
            Apsny ответил bexxx
            сегодня в 19:39
            bexxx:
            Если построят памятник месси по его росту то вряд ли его видно будет
            Какой у тебя рост?
            Apsny ответил Dominators
            сегодня в 19:38
            Dominators:
            Догадываюсь , явно не вратарем . Но голов то нет - это факт . А что он там нафеерил это всем пофигу .
            В этой сборной есть созидатель и нападающий практически один, уйти в нападение оставить вообще без ничего команду, если ее так назвать можно, а в созидании хоть есть шанс какой-никакой.
            bexxx
            сегодня в 19:33
            Если построят памятник месси по его росту то вряд ли его видно будет
            No problem
            сегодня в 19:33
              Mamaev
              сегодня в 19:28
              Ну, я думаю, и в честь рональду откроют парк. Аквапарк.
              Dominators ответил Apsny
              сегодня в 19:27
              Apsny:
              Так посмотри матч, а авторитет тут ни при чем в данном случае. Судите стереотипами и навешиваниями ярлыков. В курсе хоть кем играет Месси в сборной?
              Догадываюсь , явно не вратарем . Но голов то нет - это факт . А что он там нафеерил это всем пофигу .
              Apsny ответил Dominators
              сегодня в 19:26
              Dominators:
              Могу добавить , что Месси переберется в Китай . Будет радовать жителей Поднебесной .Потому , что сбежит из чемпионата Каталонии .
                barcelona and cruyff
                сегодня в 19:26
                Срач уже начался
                Dominators ответил Apsny
                сегодня в 19:26
                Apsny:
                Комментатор телеканала "Матч ТВ" Александр Шмурнов оставил запись в своем Твиттер после игры между сборными Аргентины и Перу (0:0). — Глупцы, смеющиеся над Месси, вы хотя бы обзор матча посмотрели, что ли, — написал Шмурнов. Напомним, команды встречались в рамках отбора на чемпионат мира-2018 в России.
                Могу добавить , что Месси переберется в Китай . Будет радовать жителей Поднебесной .Потому , что сбежит из чемпионата Каталонии .
                No problem
                сегодня в 19:25
                "Коммент удален",
                Мадрид в игнор,Каталонцем независтмость!))).
                Apsny ответил Dominators
                сегодня в 19:24
                Dominators:
                Нашел авторитета - Шмурнова . Где голы Месси за сборную Аргентины и на каком сборная Аргентины месте в отборочной группе . Голов нет и место 6 . Так что пока только туристом Месси приедет в Россию .
                Так посмотри матч, а авторитет тут ни при чем в данном случае. Судите стереотипами и навешиваниями ярлыков.

                В курсе хоть кем играет Месси в сборной?
                No problem
                сегодня в 19:24
                "Комната потеряйся в важный момент отсуствует!)))".
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