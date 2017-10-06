В Китае откроется тематический парк в честь Месси

В китайском городе Нанкин откроется тематический парк в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Стоит отметить, что в Барселоне уже состоялась презентация проекта, реализовать который планируют к 2020 году.

Дэвид Хирау - руководитель компании, которая занимается воплощением проекта в реальность, рассказал о парке:

«Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы,

В Китае популярность футбола растет бешеными темпами, и этому способствует поддержка властей. Нанкин - столица китайского футбола. Это очень большой проект, его площадь составит около 80 000 кв. м., большинство из которых будут находиться под крышей по причине погодных условий».

Больше, чем клуб. Месси лучше целого «Реала»

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