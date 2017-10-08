Оби Микел: «Нигерия готова к чемпионату мира»

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел после победы над Замбией в отборочном матче ЧМ-2018 (1:0) прокомментировал выход своей команды на мундиаль:

«Жажда успеха помогла нам выиграть этот матч. Хочу сказать, что горжусь игроками, и что мы готовы к чемпионату мира.

Первый тайм был довольно сложным. В перерыве мы сказали сами себе, что необходимо победить замбийцев. У них большое будущее, они дали нам серьёзный бой, и нам повезло, что мы смогли забить гол».

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