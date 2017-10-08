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«Динамо»: «Запомним Сарсанию позитивным человеком и настоящим профессионалом»

сегодня, 05:20

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба опубликовало соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и спортивного директора бело-голубых Константина Сарсании, который последнее время занимал аналогичную должность в «Зените»:

«В субботу пришло трагическое известие – скончался Константин Сарсания. Ему было всего 49 лет. Сарсания был из той группы динамовской школы (1968 г.р.), что дала затем футбольному миру сразу четверых будущих известных футболистов и тренеров – ещё и Андрея Кобелева, Андрея Чернышова и Равиля Сабитова.

Сарсания прошёл динамовский дубль, был на подходе к основе, провёл за первую команду шесть матчей, но все неофициальные. Затем были различные клубы в России и во Франции, агентская и тренерская деятельность.

В „Динамо“ Сарсания вернулся в 2009 году в должности спортивного директора. На его счету трансферы Кевина Кураньи, Андрея Воронина, Александра Самедова, возвращение Игоря Семшова и т.д. Наш клуб Константин Сергеевич покинул в декабре 2010 года. В последнее время он работал спортивным директором „Зенита“. Он запомнится нам позитивным человеком с отличным чувством юмора, настоящим профессионалом своего дела.

Соболезнования родным и близким Константина Сергеевича».

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cska vperiod
сегодня в 05:48
Соболезнуем родным и близким Срасании.
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