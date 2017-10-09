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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Олич: «Для Хорватии матч с Украиной станет игрой года!»

сегодня, 16:10
УкраинаУкраина-:-ХорватияХорватия21:45 Не начался

Бывший игрок сборной Хорватии Ивица Олич оценил расстановку сил в преддверии матча «шашечных» с командой Украины, который пройдет в рамках последнего тура отбора к ЧМ-2018.

«В Хорватии перед матчем не очень хорошие настроения. Последние четыре матча их основательно подпортили. Единственный позитивный момент – то, что сегодня в Киеве на тренерской лавке будет сидеть новый человек. Надеюсь, это встряхнёт команду. Классных мастеров у нас хватает, а вот игра последнее время огорчала. Верю, что сегодня ребята соберутся и выиграют. 

Для Хорватии это матч года! 20 лет назад мы встречались с украинцами в плей-офф чемпионата мира. После 2:0 дома проигрывали в Киеве – хорошо, Ален Бокшич сравнял счёт и вывел Хорватию в финальный этап. Играли-то наши, откровенно говоря, неважно. Чем всё закончилось, вы, думаю, помните».

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Все комментарии
Hayden
сегодня в 16:53
Хорватии удачи!!!!
Марк Аврелий
сегодня в 16:52
Очень надеюсь на победу сборной Хорватии.
Байкал-38
сегодня в 16:52
Давай Хорватия вперёд!
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:49
Обязательно надо посмотреть эту игру.
Пусть выиграет тот, кто сегодня лучше.
вячеслав остапенко
сегодня в 16:47
Хорватия победит
vka1970 ответил makerdream
сегодня в 16:43
makerdream:
а как же братья сербы?
    Адвокат 76
    сегодня в 16:39
    Матч ожидается наинтереснейший, будем следить за ним.
    ДАША Д
    сегодня в 16:34
    При ничьей весьма вероятно в стыки никто не попадет. Сборная из этой группы будет с худшими показателями. Так что только победа!
    juchok
    сегодня в 16:29
    за Украину! 2 рубля поставил! 2-0! Украина!
    makerdream ответил severnyj84
    сегодня в 16:27
    severnyj84:
    Братскому народу Хорватии только победы!
    а как же братья сербы?
    makerdream
    сегодня в 16:27
    сегодня хорватов гонять будем как российской сборной и не снилось ну и их болельщикам тоже. Все увидят КАК надо ИГРАТЬ в ФУТБОЛ!
    Caniggia
    сегодня в 16:25
    Ожидаем классный матч. Пусть победит сильнейший.
    severnyj84
    сегодня в 16:20
    Братскому народу Хорватии только победы!
    Egorium
    сегодня в 16:19
    Удачи Хорватии в матче с украиной.
    Zimmer
    сегодня в 16:18
    Несомненно.
    Mоnоlo
    сегодня в 16:15
    Удачи!
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