Олич: «Для Хорватии матч с Украиной станет игрой года!»

Бывший игрок сборной Хорватии Ивица Олич оценил расстановку сил в преддверии матча «шашечных» с командой Украины, который пройдет в рамках последнего тура отбора к ЧМ-2018.

«В Хорватии перед матчем не очень хорошие настроения. Последние четыре матча их основательно подпортили. Единственный позитивный момент – то, что сегодня в Киеве на тренерской лавке будет сидеть новый человек. Надеюсь, это встряхнёт команду. Классных мастеров у нас хватает, а вот игра последнее время огорчала. Верю, что сегодня ребята соберутся и выиграют.

Для Хорватии это матч года! 20 лет назад мы встречались с украинцами в плей-офф чемпионата мира. После 2:0 дома проигрывали в Киеве – хорошо, Ален Бокшич сравнял счёт и вывел Хорватию в финальный этап. Играли-то наши, откровенно говоря, неважно. Чем всё закончилось, вы, думаю, помните».

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