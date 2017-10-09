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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Аллегри: «Игуаин сильно злит меня»

сегодня, 13:51

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что он порой сердится на нападающего «бьянконери» Гонсало Игуаина, поскольку тот не показывает все свои возможности на футбольном поле.

«Игуаин - экстраординарный игрок, и я очень злюсь на него, потому что требую большего и знаю, что Гонсало способен на большее. Да, он уже прибавил в физике, так как работал перед перерывом на матчи сборных, однако сейчас он все равно показывает только 50 % от своих возможностей. Сколько голов я от него жду? Не так важно, забьет он 25 или 30 мячей, важно, чтобы его голы имели решающее значение».

Игуаин в текущем сезоне провел 10 матчей за «Юве», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Ювентиец
сегодня в 15:09
Наш жиробас еще всем кузькину мать покажет, уверен...
Морозовский
сегодня в 14:17
Меня не злит.
Mоnоlo
сегодня в 14:10
Он многих злит. Особенно гнома и ко. Ха-ха)
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