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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Джан: «Предложение от „Ювентуса“ - честь, но сейчас я сосредоточен на „Ливерпуле“»

сегодня, 13:38

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан рассказал, что ему льстит интерес «Ювентуса», но сам он на данный момент думает только о своей команде.

«Для меня честь получить предложение от такого известного клуба. На данный момент я сосредоточен на своих выступлениях за „Ливерпуль“, а всеми остальными вопросами занимается агент. АПЛ - это действительно классная лига, самая интересная лига, но всегда нужно уважать и другие топ-чемпионаты и топ-клубы».

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super zlo ответил Mоnоlo
сегодня в 13:46
Mоnоlo:
За бесплатно норм для Юве.
"За бесплатно" - Очень подходит этот ценник сборной Англии.
Mоnоlo
сегодня в 13:39
За бесплатно норм для Юве.
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