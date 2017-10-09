Джан: «Предложение от „Ювентуса“ - честь, но сейчас я сосредоточен на „Ливерпуле“»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан рассказал, что ему льстит интерес «Ювентуса», но сам он на данный момент думает только о своей команде.

«Для меня честь получить предложение от такого известного клуба. На данный момент я сосредоточен на своих выступлениях за „Ливерпуль“, а всеми остальными вопросами занимается агент. АПЛ - это действительно классная лига, самая интересная лига, но всегда нужно уважать и другие топ-чемпионаты и топ-клубы».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте