Роббен: «Цель сборной Нидерландов в матче со Швецией - выиграть»

Вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен пока не намерен объявлять о завершении международной карьеры, а также заявил, что «Оранье» будут играть в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Швеции на победу:

«Я принял участие в той пресс-конференции, потому что являюсь капитаном этой сборной, а игрок должен отвечать на вопросы журналистов вместе с тренером.

7:0 - большая разница в счете, но я считаю, что завтра самое важное для нас - выступить хорошо и выиграть. Это наша цель. Нужно продолжать играть с гордостью.

Мое будущее в сборной? Я уже говорил до матча с Беларусью, что не буду делать таких заявлений перед игрой, тем более перед игрой против Швеции.

Это не самое подходящее время для обсуждения таких вопросов».

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