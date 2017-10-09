Кейруш: «Сборная России стала более организованной, сплочённой и дисциплинированной»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш видит прогресс в игре национальной команды России, с которой иранцы сразятся в товарищеском матче, что состоится 10 октября на «Казань Арене»:

«Основное отличие азиатского футбола от европейского - отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России.

Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке Конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром - более организованной, сплоченной и дисциплинированной».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте