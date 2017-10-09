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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Гранит Джака: «Если предоставить Роналду шанс, он забьёт»

сегодня, 18:04
ПортугалияПортугалия-:-ШвейцарияШвейцарияЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака просит партнеров внимательнее следить за нападающим национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Завтра между сборными состоится матч, по итогам которого станет ясно, кто отправится на чемпионат мира в Россию напрямую, а кому придется оспаривать это право в стыковых поединках.

«Если предоставить Роналду шанс, он забьет.

Не имеет значения, правой ногой или левой. Он умеет на поле все».

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Mоnоlo
сегодня в 18:12
С пенальти!
вoлгoдoн
сегодня в 18:05
Неистовой Кристине и офсайд не помеха)
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