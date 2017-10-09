Гранит Джака: «Если предоставить Роналду шанс, он забьёт»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака просит партнеров внимательнее следить за нападающим национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Завтра между сборными состоится матч, по итогам которого станет ясно, кто отправится на чемпионат мира в Россию напрямую, а кому придется оспаривать это право в стыковых поединках.

«Если предоставить Роналду шанс, он забьет.

Не имеет значения, правой ногой или левой. Он умеет на поле все».

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