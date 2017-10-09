Мата: «Игра с „Ливерпулем“ - одна из главных в сезоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата назвал предстоящий матч с «Ливерпулем» одним из главных в сезоне для его команды.

«Вне всяких сомнений, предстоящая игра одна из главных игр сезона для нас. Не нужно говорить, что этот матч значит для нас и наших фанатов. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и заработать три очка. Мы будем стараться продлить нашу серию хороших результатов, которая стартовала с самого начала сезона», - сказал Мата.

Напомним, что в минувшем туре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).

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