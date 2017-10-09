Адвокат: «В матче против Швеции выпущу сильнейший состав сборной Нидерландов»

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат заявил, что в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Швеции сыграют сильнейшие игроки страны тюльпанов. Голландцам для выхода на чемпионат мира надо выиграть с разницей в 7 мячей:

«Будет сложно победить со счетом 7:0.

Но это футбольный матч, поэтому возможно все. В последние месяцы сборная Швеции продемонстрировала, что является сильной командой, но никогда не знаешь, как все сложится.

Мы всегда стараемся выставить на поле сильнейший состав, так будет и завтра».

Ранее стало известно, что Адвокат останется у руля сборной Нидерландов до конца года.

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