Аншо: «С такой защитой „Ливерпулю“ будет за счастье финишировать в топ-4»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стефан Аншо не верит в то, что мерсисайдский клуб поборется за победу в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги:

«Игра в обороне была большой проблемой в прошлом сезоне, и все надеялись, что клуб решит эту проблему. Им точно стоило купить кого-то. Хотя бы одного-двух центральных защитников.

Кажется, что мы все время наблюдаем одни и те же ошибки - очень слабая игра в защите при стандартах.

С текущим положением дел у „Ливерпуля“ нет никаких шансов на титул. Им будет за счастье финишировать в топ-4, но с такой защитой и в топ-4 их не вижу».

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