Ситало: «Чемпионат Казахстана можно сравнить с английской Премьер-Лигой»

Тренер вратарей «Шахтера» из Караганды Валерий Ситало нашел схожесть между чемпионатом Казахстана и АПЛ:

«С каким топ-чемпионатом Европы сравнил бы футбол в Казахстане? Пожалуй, с английской Премьер-Лигой. Есть схожесть с тем, сколько в Казахстане силовой борьбы. Но, понятно, что болельщики больше любят динамику, потому смотрят в основном чемпионат Испании».

Ранее одно из ведущих спортивных интернет-изданий Казахстана обрушилось с критикой на главного тренера национальной команды Александра Бородюка.

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