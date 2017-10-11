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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
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    5%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Все билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА проданы

сегодня, 14:00
КраснодарКраснодар-:-ЦСКАЦСКА14.10.2017 в 19:00 Не начался

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», на матч с ЦСКА все билеты проданы. 

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»

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Все комментарии
sir-5 ответил Остапчук 67
сегодня в 14:22
Остапчук 67:
Только это не заслуга ЦСКА. Просто в Краснодаре любят футбол.
То-то стадион не всегда заполнен! Да нет,прётесь в надежде на триумф. А за этим мужиком всегда может спрятаться другой-облом. Васин вам штуки три закатит...
Месия
сегодня в 14:21
Я купил три
sir-5
сегодня в 14:19
А кто в ЦСКА выйдет на поле??? Говорят,Онопко отлично готов.Одни травмированы(здорово подготовили!!!),другие "передержку" на скамье запасных прошли,и не готовы. Не вижу перспектив на победу.Впрочем.вся надежда на главного тренера "Краснодара".Этот могёт помочь,большой талант,равнозначный таланту Михалыча.
ATG
сегодня в 14:18
ппц просто! с билетами жесть творится! Срочно нужно Кубани вставать с колен, искать инвестора, строить стадион! Маленький стадик у Краснодара. Сегодня билеты хотел ехать покупать - хорошо что друг предупредил что билетов нет
cska plus
сегодня в 14:16
Очень хорошо.
vka1970
сегодня в 14:07
Краснодар, не посрами имени своего.
Устрой на поле тотальный террор.
Остапчук 67
сегодня в 14:05
Только это не заслуга ЦСКА.
Просто в Краснодаре любят футбол.
Faustello
сегодня в 14:04
Теперь бы ещё на поле что то показать ))))
Faustello
сегодня в 14:04
Теперь бы ещё на поле не 79аться )))
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