Все билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА проданы

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», на матч с ЦСКА все билеты проданы.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет с «Краснодаром».
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|Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
|03:00
|Матч завершен
|Тринидад и Тобаго
|2:1
|США
|03:00
|Матч завершен
|Гондурас
|3:2
|Мексика
|03:00
|Матч завершен
|Панама
|2:1
|Коста-Рика
|Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
|02:30
|Матч завершен
|Парагвай
|0:1
|Венесуэла
|02:30
|Матч завершен
|Бразилия
|3:0
|Чили
|02:30
|Матч завершен
|Эквадор
|1:3
|Аргентина
|02:30
|Матч завершен
|Перу
|1:1
|Колумбия
|02:30
|Матч завершен
|Уругвай
|4:2
|Боливия
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», на матч с ЦСКА все билеты проданы.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет с «Краснодаром».
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