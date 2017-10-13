Моуриньо: «Люди говорят об атмосфере на стадионе как о чем-то зловещем»

Накануне поединка «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо поделился своим мнением о таком понятии как атмосфера на футбольных стадионах:

«Нахожу забавным то, как порой люди говорят об атмосфере на футбольных стадионах, будто для нас проблема поехать в определенное место и ощутить эту самую атмосферу. Но ведь именно этого мы и хотим!

Я удивлен, что вы говорите об этом в негативном ключе. Еще больше меня удивляют слова бывших выдающихся игроков о том, что атмосфера — это нечто зловещее, вызывающее беспокойство. Она нас мотивирует, мы бы хотели такое испытывать в каждом матче.

Думаете, когда „Барселона“ играла с „Лас-Пальмасом“ при пустых трибунах, футболисты были счастливы? Разве игроки „Лас-Пальмаса“ не предпочли бы сыграть на заполненном „Камп Ноу“, создающем потрясающую атмосферу?»

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