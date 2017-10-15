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Манчини: «Команда не может выигрывать всегда»

сегодня, 21:30
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от тульского «Арсенала» (0:1) отметил, что команда не может всегда выигрывать.

«Мы не заслуживали победы. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались. Это футбол – команда не может выигрывать всегда. Всегда найдется команда, которая сможет тебя обыграть. Мы играли недостаточно хорошо, поэтому и проиграли.

Мы уже встречались с командами, которые играют от обороны, но мы побеждали. Футбол таков, что рано или поздно проиграешь. Мы не были на сто процентов готовы», - сказал Манчини.

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Все комментарии
sir-5 ответил cska1948
сегодня в 22:28
cska1948:
Это точно! В Питере хоть и ходят в белых штанах, но далеко не все.
Ай,сейчас вообще все круглый год в синих и чёрных джинсах и тёплых кроссовках! Альтернатива-Шорты в стиле "домашние труселя" и пляжные резинки.Это ужас,по всему миру. Идёт арабская семья,баба в никабе(Хиджабе,а то и в парандже),а на ногах всё равно кроссовки. Унисекс долбаный.
Горожане
сегодня в 22:04
слабый тренер
Дима Головашич
сегодня в 22:02
Это я и после матча с Егудой слышал.Возможно и в прошлом туре говорили.
Морозовский
сегодня в 21:57
Похудел Манчини. Надо валить. Деньги тут не помогут.
Морозовский ответил wingback
сегодня в 21:55
Не гоните, пожалуйста, на Мевлю! У нас, в "Ростове", он был полезен, так же, как и Ванюша с японской причёской.
cska1948 ответил sir-5
сегодня в 21:54
sir-5:
Ещё он сказал,что им времени не хватило.Намекает,что мало добавили.Нет,глубинное пренебрежение дорогостоящих гастарбайтеров тренерского цеха "Зенита" неистребимо,достаточно вспомнить трёх предыдущих.Этот хоть сказал,что "мы играли недостаточно хорошо",и то уже хлеб... Но более всего мне понравился ответ на вопрос :"Почему Шатова заменили?"-"Я так решил". Похоже,разговоры о конфликте внутри команды имеют основания,и Шатова выпускали "из милости".А зачем,если полсборной Аргентины покупали??? Но нет,это не Рио-де-Жанейро!
Это точно! В Питере хоть и ходят в белых штанах, но далеко не все.
Moskwich
сегодня в 21:51
Ключевая фраза - "не заслужили". Согласен с Манчини. Согласен и с тем что всегда выигрывать нельзя.
starche
сегодня в 21:51
Лучше бы ты молчал.
112910415
сегодня в 21:51
ну...можно попробовать всегда проигрывать
Морозовский
сегодня в 21:50
Контракт подписан - можно молоть, что угодно!
Russian_spb
сегодня в 21:44
если бы фаворит всегда выигрывал, букмекеры бы давно разорились)
sir-5
сегодня в 21:42
Ещё он сказал,что им времени не хватило.Намекает,что мало добавили.Нет,глубинное пренебрежение дорогостоящих гастарбайтеров тренерского цеха "Зенита" неистребимо,достаточно вспомнить трёх предыдущих.Этот хоть сказал,что "мы играли недостаточно хорошо",и то уже хлеб... Но более всего мне понравился ответ на вопрос :"Почему Шатова заменили?"-"Я так решил". Похоже,разговоры о конфликте внутри команды имеют основания,и Шатова выпускали "из милости".А зачем,если полсборной Аргентины покупали??? Но нет,это не Рио-де-Жанейро!
Василий 50
сегодня в 21:41
А что Манчини может еще сказать?
sihafazatron
сегодня в 21:39
и это очень хорошо.
Знатог
сегодня в 21:37
Команда лидер, все привыкли, что дома побеждает, тут можно и на ставках сыграть)
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