Манчини: «Команда не может выигрывать всегда»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от тульского «Арсенала» (0:1) отметил, что команда не может всегда выигрывать.

«Мы не заслуживали победы. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались. Это футбол – команда не может выигрывать всегда. Всегда найдется команда, которая сможет тебя обыграть. Мы играли недостаточно хорошо, поэтому и проиграли.

Мы уже встречались с командами, которые играют от обороны, но мы побеждали. Футбол таков, что рано или поздно проиграешь. Мы не были на сто процентов готовы», - сказал Манчини.

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