Почеттино: «„Тоттенхэм“ не будет отказываться от своего футбола в матче с „Реалом“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» «шпоры» будут играть в атакующий футбол и постараются победить:

«Постараемся доминировать в матче с „Реалом“, но это для нас серьезный вызов. Будем высоко прессинговать соперника, стараться вести игру на его половине, действовать агрессивно и храбро.

Таков наш взгляд на футбол. Если „Реал“ отодвинет нас от своих ворот - что ж, придется приспосабливаться. Но с первых минут матча мы будем играть на победу.

Мы будем „Тоттенхэмом“ и не собираемся отказываться от своего футбола из-за того, что сыграем с „Реалом“».

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