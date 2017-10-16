Ван дер Варт: «Никто не отказывает „Реалу“»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Реала» Рафаэль ван дер Варт прокомментировал слухи об интересе мадридского клуба к форварду «шпор» Харри Кейну:

«Дело в том, что никто не отказывает „Реалу“.

Но я вижу, что и „Тоттенхэм“ хочет становиться больше и значимее, хочет выиграть чемпионат, Лигу чемпионов. У них будет новый стадион. Тут есть ради чего остаться. И надеюсь, Кейн останется. „Реал“ - это особенный клуб, но и „Тоттенхэм“ - особенный клуб для Харри».

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