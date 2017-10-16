Гивен: «Манчини в „Ман Сити“ рассорился со всеми. Именно со всеми»

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен вспомнил о сложных взаимоотношениях экс-наставника «горожан» Роберто Манчини, который ныне возглавляет «Зенит», с остальными членами клуба:

«У нас с Манчини были разные взгляды на мир, это так. Но Манчини со всеми рассорился в „Сити“. Именно со всеми. С игроками, помощниками, физиотерапевтами, пресс-атташе, работниками столовой, водителями. Он, наверное, пару раз ударил и свое отражение в зеркале за то, что то плохо на него посмотрело.

Каждое утро в „Ман Сити“ напоминало начало Третьей Мировой Войны».

Напомним, что вчера нынешняя команда Манчини уступила тульскому «Арсеналу» в матче 13-го тура РФПЛ.

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