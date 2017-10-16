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Гивен: «Манчини в „Ман Сити“ рассорился со всеми. Именно со всеми»

сегодня, 11:33

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен вспомнил о сложных взаимоотношениях экс-наставника «горожан» Роберто Манчини, который ныне возглавляет «Зенит», с остальными членами клуба:

«У нас с Манчини были разные взгляды на мир, это так. Но Манчини со всеми рассорился в „Сити“. Именно со всеми. С игроками, помощниками, физиотерапевтами, пресс-атташе, работниками столовой, водителями. Он, наверное, пару раз ударил и свое отражение в зеркале за то, что то плохо на него посмотрело.

Каждое утро в „Ман Сити“ напоминало начало Третьей Мировой Войны».

Напомним, что вчера нынешняя команда Манчини уступила тульскому «Арсеналу» в матче 13-го тура РФПЛ.

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Все комментарии
Аргeнтинeц
сегодня в 12:36
Надо на Крестовском убрать все зеркала
ошалевший ответил Некит_Зенит
сегодня в 12:20
Некит_Зенит:
Ждем икспертов из тарасовки. Они нам поведают, что в Питере будет также.
нет конечно,результат будет ещё печальней
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 12:08
А что скажет товарищ дзюба? Очередной тренеришка?
МапС
сегодня в 11:56
Ждём с нетерпением раздрая в стане болотных.
sihafazatron
сегодня в 11:48
Гивен бесится, потому что его манчини на лавку посадил, и правильно сделал.
Шуnя771
сегодня в 11:45
Что он там за войну пролепетал?

Двоечник походу!)
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:43
Дзюба щас спички поддожёт)))
Василий 50
сегодня в 11:42
Это прогноз для "Зенита"?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:41
ГИВЕН: ЛЮ ХУНЬШЕН КОРМИЛ СПАРТАЧЕЙ НЕОЖИДАННОСТЯМИ, А ОНИ ЕГО УВОЛИЛИ !
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:40
Аналогичная ситуация сложится и в "Зените", недолго осталось.
cska1948
сегодня в 11:39
На мой взгляд не случайно Гивен "вспомнил" про скандал Манчини в МС именно после поражения Зенита.
Некит_Зенит
сегодня в 11:38
Ждем икспертов из тарасовки. Они нам поведают, что в Питере будет также.
008Maximus
сегодня в 11:38
А зачем Итальянцу сухой закон навязали в своем МАН СИТИ. У нас в Зените и бухать можно и работать!
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