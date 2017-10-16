Конте: «Минувший сезон остался в прошлом, а этот будет сложным»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признает, что в текущем сезоне «синим» будет сложно повторить успехи прошлой кампании и стать чемпионами:

«Минувший сезон остался в прошлом. Теперь у нас другой состав. В прошлом сезоне нам не приходилось играть в еврокубках, а в этом мы участвуем в четырех турнирах и испытываем кое-какие сложности.

Этот сезон будет сложным, но нам нужно построить нечто важное на будущее, давать шанс новым игрокам набираться опыта игры в АПЛ, давать шанс молодым футболистам. Мы должны быть терпеливы».

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