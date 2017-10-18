Кришито: «Кокорин - наш лидер»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал нынешнее состояние команды.



«В этом сезоне наш лидер - Александр Кокорин, он в потрясающей форме. В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Он выигрывает матчи. Тащит команду за собой, на поле умеет всё. Уверен, что он будет так играть до конца сезона.



Я играл со многими аргентинцами, такими как Паласио, Креспо, Милито. На поле всегда выкладываются на 100%, и даже больше. Все новички — молодые ребята, от 21 года до 24 лет, все хотят показать, на что способны. Они хорошо начали, и мы надеемся, будут так играть и дальше».



Ранее бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал Александра Кокорина лучшим футболистом страны.

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