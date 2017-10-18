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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
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14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
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Кришито: «Кокорин - наш лидер»

сегодня, 16:06

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал нынешнее состояние команды. 

«В этом сезоне наш лидер - Александр Кокорин, он в потрясающей форме. В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Он выигрывает матчи. Тащит команду за собой, на поле умеет всё. Уверен, что он будет так играть до конца сезона. 

Я играл со многими аргентинцами, такими как Паласио, Креспо, Милито. На поле всегда выкладываются на 100%, и даже больше. Все новички — молодые ребята, от 21 года до 24 лет, все хотят показать, на что способны. Они хорошо начали, и мы надеемся, будут так играть и дальше».

Ранее бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал Александра Кокорина лучшим футболистом страны

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