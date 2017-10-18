Коутиньо: «„Ливерпуль“ давно не добивался такой хорошей победы»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо прокомментировал победу «красных» над «Марибором» (7:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Команда была предельно сконцентрирована с первой минуты. Мы давно не добивались такой хорошей победы: обычно „Ливерпуль“ создает моменты, но не может их реализовать. Однако в этот раз всё было в нашу пользу, мы проделали хорошую работу.

Впереди нас ждет еще один матч с „Марибором“, это будет сложная игра, но мы надеемся снова првоести хороший поединок».

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