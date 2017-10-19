Кучаев: «В каждой игре Лиги чемпионов мне нелегко выходить на поле»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после поражения от «Базеля» (0:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал свой выход на замену:

«Не могу сказать, что тяжело было включаться в игру. „Базель“ уже нам забил, поэтому они оборонялись на своей трети поля. Сложнее в такой игре создавать моменты, открываться или двигаться с мячом. Тренер просил играть вперёд, обострять, не бояться брать игру на себя и создавать моменты.

Было сложно и в матче с МЮ, и сейчас. Это огромный опыт, это Лига чемпионов. Я никогда не играл на таком уровне, и это мои первые шаги, так что в каждой игре мне нелегко выходить на поле.

Как сказывалось на игре ЦСКА наличие нескольких молодых футболистов в старте? Думаю, перед игрой немножко нервничаешь, а когда мяч уже к тебе попадает, ты полностью погружён в то, что происходит на поле, и, полагаю, не думаешь о том, что ты молодой и кто-то на поле старше тебя».

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